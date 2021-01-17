كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 07:46 مساءً - لا يكتمل موسم الربيع والصيف من دون الجاكيت، بمختلف تصميماته؛ فهو من القطع الأساسية التي على المرأة اقتناؤها في خزانتها، كي تزيد من رونق إطلالتها وتضفي عليها لمسة من التميّز والفرادة، طبعاً بحسب المناسبة أو «اللوك» الذي تودين الظهور به.

ترنش كوت بدون اكمام وتصميم عصري من بربيري Burberry



ولموسم ربيع وصيف 2021، قدم المصممون العالميون، على منصاتهم ضمن أسابيع الموضة العالمية؛ مجموعات زاخرة من تصميمات الجاكيت المختلفة؛ لتتربّع هذه الأخيرة على عرش أبرز اتجاهات الموسم.

نقدم إليك في «الخليج 365»، اليوم، أبرز اتجاهات موضة الجاكيت الجلدي أو من القماش لموسم ربيع وصيف 2021، التي ستعشقينها، وبالأخص صاحبات الأسلوب «المينيمالي» الراقي أو الرياضي العصري أو حتى الكلاسيكي الأنيق.

أبرز اتجاهات موضة الجاكيت لربيع وصيف 2021

الجاكيت الرياضي المستوحى من التسعينيات

الجاكيت الرياضي بأسلوب كلاسيكي لدى ماكس مارا Max Mara



ليس هنالك مهرب من تأثير الجاكيت الرياضي المستوحَى من حقبة التسعينيات على موضة ربيع وصيف 2021؛ حيث رصدناه ضمن عرض سيلين «Celine» منسقاً مع البنطال الرياضي وكنزة «hoodie».

كذلك، فقد ظهرت على منصة ماكس مارا «Max Mara»، ولكن بأسلوب الجاكيت الكلاسيكي البعيد بطبيعته عن الأسلوب الرياضي.

الجاكيت القصيرة موضة ربيع وصيف 2021

الجاكيت القصيرة باللون الأسود من لويس فويتون Louis Vuitton



لاحظنا ضمن عروض ربيع وصيف 2021 الرواج الكبير للجاكيت القصيرة؛ فهي طبعت بصمتها في أغلب العروض، فجاءت من المخمل البنفسجي العصري مع التطريزات باللون الأبيض ضمن عرض إيزابيل ماران «Isabel Marant»، موفرة للمرأة قوة الشخصية.

كذلك، قدمتها دار هيرميس «Hermes » بأسلوب الجيليه الكارو العصرية والمنسقة مع البناطيل؛ لتشكل إطلالة متكاملة بالبدلة.

اعتمدي معه هذا اللون بوتس الـ«Chunky boots»؛ كي تكوني مواكبة لأحدث الصيحات.

وقد قدمت علامة لويس فويتون «Louis Vuitton» الجاكيت القصيرة لإطلالة أكثر رسمية مع بنطال أسود وحذاء كعب.

البايكر جاكيت الجلدية موضة ربيع وصيف 2021

البايكر جاكيت الجلدي لدى شانيل Chanel



تعود موضة البايكر جاكيت الجلدية بقوة؛ لتسيطر على عروض ربيع وصيف 2021 بعد أن غابت لسنوات طوال.

قدمت دار سيلين «Celine» البايكر جاكيت الجلدي بأسلوب رياضي كاجوال، منسقةً إياه مع البنطال الرياضي المريح والقبعة، وحذاء السنيكرز الذي يعتبر أساساً.

كذلك، قد عرضتها شانيلChanel ضمن مجموعتها للموسم القادم، فرصدناها منسقة مع التنورة من الجلد الأسود لأسلوب فاخر وأنيق.

معطف الترنش «Trenchcoat» موضة أساسية لربيع وصيف 2021

معطف جلد من هيرميس Hermes



بالطبع لن يكتمل موسم الربيع من دون معطف الترنش «Trenchcoat»؛ حيث تضفي على الإطلالة لمسة من الدفء الراقي والجميل.

ظهر معطف الترنش مصمماً من الجلد الفاخر ضمن عرض هيرميس «Hermes»؛ ليضفي على الإطلالة لمسة من الرقي. أما لدى لويس فويتون «Louis Vuitton»؛ فجاء بتصميم واسع «Oversized» يحاكي عاشقات الأسلوب العملي والمريح.

أما لدى بربري «Burberry»، وهي العلامة التي تُعد والدة «الترنش كوت»، حيث كانت هذه الدار أول من أصدر هذه القطعة؛ فجاءت الترنش كوت بتصميمات عصرية لربيع وصيف 2021، منها ما يمزج بين القماش والدينيم والجلد، ومنها ما أتى من دون أكمام مع طبعات مفعمة بالحيوية.