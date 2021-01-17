صور جديدة من حفل زفاف عضو فريق واما على المنتجة سارة حسني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جلسة تصوير رومانسية، جمعتالفنان الموزع الموسيقى نادر حمدي، عضو فريق «واما»، على المنتجة سارة حسنى، بعدسة المصور دانيال صليب، الذي شاركها منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأطلت العروس بفستان يجمع بين اللونين الأبيض و«شامبين» والذي تميز بأنه طويل وضيق، وبفتحة جانبية، فضلا عن أنه مزين بنقوش رقيقة وكرانيش، ، مع مكياج سموكي، وشعر أشقر منسدل يحمل بعض التموجات «ويفي»، فيما أطل نادر حمدي ببدلة كلاسيكية سوداء برابطة عنق قاتمة اللون.

وظهر العروسان خلال تقاربهما، واحتضان نادر حمدي لسارة حسني وتبادلهما النظرات الرومانسية، خلال تواجدهما في حديقة واسعة.

وفي السياق ذاته، نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، الصورة الأولى من حفل الزفاف، معلقا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك ياسارة بحبكم جدًا جدًا جدًا.. ربنا يحفظكم ويسعدكم».

الجمهور يهنأ نادر حمدي على الزواج من سارة حسني

ومنذ إعلان الزواج، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور حفل الزفاف، والتي حصلت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «العروسة فعلا زي القمر وملكة في نفسها»، و«نادر وسارة حلوين أوي ولايقين على بعض»، و«بجد دول أحلى عروسين في الوسط الفني كله»، و«أيه الدخول المفاجيء ده.. فرحنا علشان نادر حمدي».

يشار إلى أن الفنان نادر حمدي، أعلن عن تحضيره لأغنية جديد تجمعه بالمطرب الشاب أحمد جمال، ومن المقرر طرحها قريبا، حيث نشر صورة تجمعه بالمطرب داخل كواليس تسجيل الأغنية الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقا: «أغنية جديدة إن شاء الله مع الفنان أحمد جمال قريبًا».