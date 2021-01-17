«السفيرة عزيزة» تستعرض حضارة مصر القديمة بحلي خريجات فنون جميلة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عرضت الإعلامية سناء منصور، تقريرًا عن مشروع صناعة حلي، تّعكس الحضارة المصرية القديمة، قامت عليها مجموعة من خريجات كلية فنون جميلة، حيث يّقوم على المشروع 5 فتيات من خريجات تلك الكلية، فضلًا عن شغفهم الكبير بالحضارة المصرية القديمة وبالحلي والمجوهرات في ذات الوقت، وذلك خلال برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «DMC».

فكرة المشروع بدأت من مشروع التخرج الخاص بالكلية

وقالت إحدى المشاركات في هذا المشروع، خلال التقرير، إنهن متأثرات بالتراث الفرعوني والمصري القديم، وأرادن إحيائه بالمشغولات الذهبية والمجوهرات: «الفكرة بدأت من مشروع التخرج في الكلية وكان بخصوص صناعة شغل يدوي، وبدأنا في البحث عن أفضل خامات وأشكال وهكذا لعمل المشروع والحصول فيه على تقدير متقدم».

التاريخ المصري الفرعوني غني جدا وملئ بالافكار والحكايات

وأوضحت أنه بعد ذلك تطورت هذه الفكرة وأصبحت مشروع أكبر جماعي يضم الـ 5 فتيات بعد التخرج، وأبدعوا فيه بشكل أكبر، كما أنهم على علم بأن التاريخ المصري الفرعوني غني جدا وملئ بالافكار والحكايات، فضلًا عن أن لدى المصريين القدماء معتقدات وأفكار من الممكن أن تشكل بالحلي لاظهارها بشكل مختلف، وهو ما قاموا عليه من خلال تنفيذ ما تعلموه على أرض الواقع.

بدأوا التمويل والتنفيذ والبحث بمفردهم دون اي مساعدات خارجية

فيما أشارت إحدى الفتيات من خريجي كلية الفنون الجميلة، إلى أن المشروع بدأ بميزانية بسيطة نوعًا ما، وعكفوا على القيام بهذا الأمر، كون اقتناء هذه المشغولات في كثير من الاحيان يشعر الناس بالإنتماء، مؤكدة انهم بدأوا التمويل والتنفيذ والبحث بمفردهم دون اي مساعدات خارجية.

وأعربت إحدى المشاركات عن أمنيتها أن يكون لديهم جزء خاص بعرض مشغولاتهم في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه رسميًا، والخروج للخارج من خلال التصدير، الي جانب أن يكون لديهم مكان خاص يستطيعون فيه عرض اعمالهم بشكل دائم ومستمر ويكون مشغل لهم ايضا.