الصور الأولى من حفل زفاف عضو فريق واما: «العروسة لابسة أبيض في شامبين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الشاعر الغنائي تامر حسين، الصور الأولى من حفل زفاف الموزع الموسيقى نادر حمدي، عضو فريق «واما»، على المنتجة سارة حسنى، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

إطلالة زوجة نادر حمدي في حفل زفافها

وظهرت العروس بفستان طويل مزين بنقوش عدة، يجمع بين اللونين الأبيض و«شامبين»، مع مكياج سموكي، وشعر أشقر منسدل يحمل بعض التموجات «ويفي»، فيما أطل العريس ببدلة كلاسيكية سوداء اللون ورابطة عنق قاتمة اللون.

وعلق تامر حسين، على الصورة الأولى من حفل الزفاف، قائلاً: «أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك ياسارة بحبكم جدًا جدًا جدًا.. ربنا يحفظكم ويسعدكم».

الجمهور يهنأ نادر حمدي على الزواج من سارة حسني

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، والتي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «زي القمر»، و«حلوين أوي ولايقين على بعض»، و«أحلى عروسين في الوسط الفني كله»، و«أيه الدخول المفاجيء ده.. فرحنا علشان نجم واما جدا بجد».

يشار إلى أن العريس نادر حمدي، أعلن منذ أيام عن تحضيره لأغنية جديد تجمعه بالمطرب الشاب أحمد جمال، ومن المقرر طرحها قريبا، حيث نشر صورة تجمعه بالمطرب داخل كواليس تسجيل الأغنية الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقا: «أغنية جديدة إن شاء الله مع الفنان أحمد جمال قريبًا».

جدير بالذكر أن المطرب الشاب أحمد جمال طرح مؤخرا أغنية «من غير مجاملة»، إذ قام بتشويق جمهوره عبر تويتر قائلًا: «من غير مجاملة‬⁩.. من ألحاني وكلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة وتوزيع صديقي المبدع محمد شفيق، هتسمعوا حاجة مختلفة».