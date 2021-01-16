منها التدخين.. أسباب ألم الظهر المفاجىء

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر آلام الظهر من الأشياء التي تؤرق الأشخاص وخاصة الآلام المفاجئة، وهناك العديد من الأسباب المرتبطة بالآلام الظهر المفاجىء منها كما ذكرها موقع «health line».

أسباب آلالام الظهر

التدخين.

طريقة المشي الخاطئة.

الجلوس على الكرسي بطريقة خاطئة.

رفع الأحمال الثقيلة.

هشاشة العظام.

عدم انتظام الهيكل العظمي.

إجهاد عضلة أو رباط في الظهر.

اعراض الآلام الظهر المفاجىء

آلام في العضلات.

ألم في اتجاه الساق.

ألما عند الانحناء أو رفع الأشياء أو الوقوف.

ألم عند الاستلقاء.

العوامل التي تزيد الاصابة بالآلام الظهر

العمر.

تزيد فرص الإصابة بآلام الظهر كلما تقدمت في العمر، بدءًا من عمر الثلاثين أو الأربعين تقريبًا.

قلة ممارسة الرياضة.

كما أن العضلات الضعيفة وغير المستخدمة في ظهرك وبطنك يمكن أن تؤدي إلى الإصابة به.

الوزن الزائد.

يلقي الوزن الزائد بضغط أكبر على ظهرك.

الأمراض.

يمكن لبعض أنواع التهاب المفاصل والسرطان المساهمة في آلام الظهر.

رفع الأشياء على نحو غير سليم.

إن استخدام ظهرك بدلًا من رجلك هنا يمكن أن يؤدي للإصابة بآلام الظهر.

الظروف النفسية

يبدو أن الأشخاص المعرضين للاكتئاب والتوتر معرضون بشكل كبير لخطورة الإصابة بآلام الظهر.

التدخين

يقلل التدخين من تدفق الدم إلى الجزء السفلي من العمود الفقري، وهذا ما يمنع قيام جسمك عن توصيل القدر الكافي من العناصر المغذية للأقراص الموجودة في ظهرك.