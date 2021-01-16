للنحيلات.. إليكن أفضل وصفات تسمين الأصابع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 يناير 2021 10:41 صباحاً - على الرغم من أن نُحول اليدين وضعفهما ليس مرتبطًا بأي مرض أو مشكلة صحية، فإن الكثير من النساء النحيلات يشعرهن بالكثير من الحرج نتيجة ضعف يديهن بشكل كبير، حيث يؤدي هذا الأمر إلى بروز بعض العروق فيها وظهورها بمظهر هَرِم، ولأن الكثيرات من النساء يلجأن للخلطات الطبيعية لعلاج المشاكل الجمالية المختلفة، فمن الممكن العمل على تسمين اليدين والتخلص من هذه المشكلة، من خلال تطبيق الكثير من الوصفات الطبيعية والخلطات السريعة، ونقدم لك اليوم بعضها لتحصلي على نتيجة مُرْضِيَة.



خلطات الحليب لتسمين الأصابع

الحليب لتسمين الأصابع



يُعتبر الحليب مبيِّضًا ومغذيًا للبشرة، ويعمل على تزويدها بالفيتامينات الضرورية لتحفيزها على السمنة، كما يُستعمل الليمون في تسمين اليدين؛ نظرًا لغناه بالفيتامينات اللازمة، لذلك يمكنك مزجهما معًا بإضافة عصير الليمون إلى كوب واحد من الحليب، مع إضافة ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان؛ بكونه يحتوي على الحديد والخمائر اللازمة للسمنة، ثم يتم وضع الخليط على الأصابع وتركه لمدة نصف ساعة، ثم غسل اليدين بالماء الفاتر، ولخلطة تسمين أخرى بالحليب يمكنك -عزيزتي- إضافة ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة إلى ملعقة كبيرة من حليب البودرة، والقليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز، وتحريك المزيج جيدًا حتى يتجانس، ثمّ وضعه على اليدين وتركه لمدة ربع ساعة، وغسل اليدين بعدها بالماء، وستحصلين على نتيجة فورية وسريعة.

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وصفات الخميرة لتسمين الأصابع

تسمين الأصابع



من الممكن استعمال الخميرة وحدها لخلطات تسمين اليدين، وذلك من خلال إضافة ملعقتين منها مع كمية قليلة من الماء وتقلب جيدًا حتى يصبح الخليط شبيهًا بالرغوة الناعمة، ثمّ يتم دهن اليدين به وتركه لمدة خمس دقائق، وبعدها يُغسل بالماء، ولأن النشا من العناصر التي تحافظ على بياض اليدين وعدم سُمْرَتِهما عند استعمال خلطات التسمين، فيمكنك -عزيزتي- عمل خلطة أخرى؛ من خلال مزج ملعقة نشا وملعقة حليب وملعقة عصير الليمون وبضع قطرات من زيت اللوز، ووضع الخليط على اليدين لمدة نصف ساعة، ثم تُغسل اليدان بالماء، ولوصفة ثالثة اخلطي ملعقتين من اللبن مع ملعقتين من خميرة البيرة حتى يتجانس الخليط، ثم ادهني اليدين به، ويُترك الخليط لمدة ربع ساعة، وننصحك باستعمال هذه الخلطة يوميًّا للحصول على نتائج سريعة ومُرْضِيَة.

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