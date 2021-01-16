طبيب نساء يوضح أعراض كورونا الأكثر شيوعا بين السيدات الحوامل

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحدثت الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، عن الأعراض الأكثر شيوعا بين السيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية.

أعراض كورونا الأكثر شيوعا بين السيدات الحوامل

وقال «حسن»، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن ارتفاع درجة الحرارة والأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي من قيء وغثيان وإسهال وآلام في المعدة، من الأعراض الأكثر شيوعا بين الحوامل، مضيفا أن الكثير منهن تظهر عليهم الأعراض التنفسية الخاصة بفيروس كورونا، من صعوبة في التنفس واحتقان في الأنف، آلام شديدة في الحلق.

وأشار إلى أن السيدات الحوامل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بسبب ضعف مناعة الجسم خلال فترة الحمل، ويجعل النساء عرضة للولادة المبكرة ومضاعفات الحمل.

وطالب أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، الأزواج بتأجيل قرار الحمل والإنجاب خلال فترة كورونا، خوفا على السيدات من الإصابة بالفيروس التاجي.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد

وأعلنت منظمة الصحة العالمية «who» عبر موقعها الرسمي، مجموعة من أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على البالغين.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- احتقان الأنف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بالتهابات، ما يترتب عليه احمرار العين.

- السعال الجاف.

- الصداع.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- الإسهال.

- الإرهاق.

انتقال عدوى فيروس كورونا بين البشر

وتحدثت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي عن آليات انتقال العدوى من المصاب إلى الآخرين من خلال الرذاذ الذي يخرج من المصاب على هيئة سعال أو عطس أو كحة أو الحديث، وقد يستنشقه غير المصاب بالفيروس، كما يمكن أن ينتقل أيضا عند لمس أسطح عليها هذه القطرات الصغيرة، كلمس الطاولات ومقابض الأبواب وغيرها.