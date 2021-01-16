بسمة وهبة تلتقط صورة مع منتقبة وتعلق: اللهم أوعدنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها على «انستجرام»، صورة لها بصحبة إحدى معجبيها من داخل مطعمها الخاص.

وعلقت «بسمة» قائلة، «قال بتوقفني تتصور معايا قال ده أنا اللي استسمحك وأبوس راسك لتتصوري معايا يا قمر يا جميلة الجميلات، النقاب بديع عليكي، وأكيد أنتي حلوة من جوه زي بره كده! أحلى فانز بالعالم يا سيدتي الجميلة كم أحسدك على جمالك وشياكتك وطاعتك ماشالله اللهم أوعدنا»

بسمة وهبة تتعرض للتنمر

وعادت الإعلامية بسمة وهبة مؤخرا من لندن بعد رحلة علاج، ونشرت في أول يناير الحالي، فيديو لها عبر انستجرام تكشف تطورات حالتها الصحية وترد على المتنمرين عليها

وقالت خلال الفيديو: «عشان المتنمرين اللي مستكترين إني خارجه أنا وبنتي بنتفسح.. هذا ما وراء الكواليس التي لا يراها صم وبكم القلوب والعيون.. قبل الفسحة بنج ومنظار ومشكلة في الأحبال الصوتية وإنذار بفقد الصوت بسبب الضغط وإجهاد العمل».

وتابعت: «ده نفس اليوم اللي اسكترتوا رفاهيته عليا أنا وبنتي اللي كانت في دبي ليها 3 أسابيع عندها كورونا وأنا ممنوع أقرب ولا أشوفها وكانت في عزل تام!.. إيه رأي المتنمرين لو بعد أذنهم ومايضايقهمش إني أخرج بنتي وأرفع معنويتها ومعنوياتي».وتابعت: «أنا قلت لكم قبل كده حياتنا مش الصورة اللي بتشوفوها.. دايما الصورة وراها صورة لم ولن تروها.

واختتمت «شوفوا بس المنظار اللي مسكاه الممرضة ورا الكرسي كل ده كان في فمي برضه صورة ورا صورة ورا صورة ودي حياتنا اللي أنتوا قاعدين بس تتنمروا وتنظروا علينا.. لا للإهانة».