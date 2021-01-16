صداقة غريبة بين 4 بنات تثير الجدل.. التوأمان: إحنا مش عفاريت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدفة نادراً ما تحدث، فبعد أن تشارك كل تؤام رحما واحدا، شاء القدر أن تربطهما صداقة وطيدة بشقيقتين «توأم»، حتى صار مشهد الأربع بنات معاً لافتاً للانتباه ومثيراً للجدل، خاصة حين قررن نشر صورة لهن معاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فجاءت التعليقات لتؤكد أنها «فوتوشوب»، ولم يصدق أحد أنهن أربع بنات مختلفين رغم تشابهن.

التوأم الأول «بسملة وتقوى شريف»، من محافظة سوهاج، ولم تتخطا الـ 18 عاماً، وهو نفس عمر التوأم الآخر «ياسمين ويارا حسين» من محافظة القاهرة.

وتحكى «تقوى» عن بداية تعارفهن عن طريق «السوشيال ميديا»: «اتقابلنا في القاهرة، واتعرفنا على بعض وقربنا من بعض جداً وبقينا كل ما ننزل القاهرة نتقابل، واللي ربطنا ببعض أكتر الشبه الكبير بين الأهل في الشخصية، لدرجة أننا قررنا نعرفهم على بعض، والجميل أنهم كمان بقوا أصحاب».

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وجودهن مع بعضهن يسبب مواقف مضحكة

وجودهن مع بعض في نفس المكان عرضهن لمواقف مضحكة دائماً من المارة، بحسب «تقوى»: «مرة كنا ماشيين عادي في الشارع، وكل واحدة ماشية مع أخت التانية ورا بعض، لقينا فجأة ولدين كانوا ماشيين جنبنا اتخضوا وقالوا دول متكررين، وكانوا مقتنعين أننا عفاريت، والناس كلها بتضحك وبتتكلم».

التوأمان على مواقع التواصل

تحظى صور التوأمين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بتعليقات كثيرة، منها الإيجابى والسلبى: «لو تعليقات إيجابية بنشكر أصحابها، ولو سلبية بناخد الموضوع بهزار ومش بنضايق من حد وبنحترم رأي الكل»، وفقاً لـ«تقوى»، التى أكدت أن التشابه بينهن ليس شكلياً فقط، إنما أيضاً فى الأفكار والطموح: «دماغنا وأفكارنا شبه بعض جداً، وكأننا الأربعة أخوات، زي ما تقول كدة لقينا النص التالت والرابع لينا، وطموحنا أننا نشتغل أكتر على السوشيال ميديا، ونعمل إعلانات أو نمثل مع بعض، المهم نوصل لحاجة كبيرة وأحنا سوا ومع بعض».