جنين القمح.. إليك أبرز الفوائد الصحية لتناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر جنين القمح هو جزء صغير موجود من نواة القمح، مسؤول عن مساعدة النبات على التكاثر وتكوّن القمح الجديد، ويتميز بالعديد من الفوائد الصحية للجسم.

وعلى الرغم من إزالته من معظم منتجات القمح، إلا أنه عنصر غذائي رئيسي، ويضاف إلى بعض الحبوب، وخبز الذرة والجرانولا، وهو متوفر أيضا نيئا، ويمكنك استخدامه كمكمل غذائي بحسب ما ذكره موقع "organicfacts"، الذي ذكر فوائده على النحو التالي.

- بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة يساعد تناوله على تعزيز قدرة الجهاز المناعي بشكل كبير، عن طريق إضافته إلى نظامك الغذائي، وبالتالي محاربة العديد من الأمراض والفيروسات.

- يساعد على تحسين صحة القلب، حيث إنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية، كما أن وجود الأوكتاكوسانول به يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.

- بسبب محتواه الغذائي من المعادن والفيتامينات المهمة، يساهم في مكافحة علامات تقدم السن وتحسين صحة البشرة والشعر بشكل ملحوظ.

- يساعد في العلاج من بعض الأمراض الجلدية مثل: الأكزيما، والصدفية وحروق الشمس.

- يحتوي على فيتامينات المجموعة ب المهمة التي تساعد على إنقاص الوزن، وأيضا على الثيامين والنياسين وحمض الفوليك، التي يساعدان على محاربة السمنة.

- بسبب محتواه العالي من البروتينات، يعزز من قوة عضلات الجسم والمفاصل، وتنظيم مستويات الطاقة داخل الجسم.

- غني بحمض الفوليك، وهو عامل مهم في الحفاظ على صحة الحمل، وحماية الجنين من الإصابة بأي عيوب خلقية في جهازه العصبي.