الامارات | «البحرين السينمائي» يفتح باب المشاركة في دورته الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن «البحرين السينمائي» يفتح باب المشاركة في دورته الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي عن فتح باب المشاركة في مسابقة الدورة الأولى من المهرجان. ومن المقرر أن يستمر تلقّي طلبات المشاركة في المسابقة حتى 15 مارس المقبل. وكان نادي البحرين للسينما أكد عودة مهرجان البحرين السينمائي، ليقام خلال الفترة من 1 حتى 5 أبريل المقبل 2021، بعد الحصول على موافقة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبمراعاة كل الضوابط الاحترازية الصحية الموصى بها من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. ويضم المهرجان مسابقتين، عامة يمكن لجميع المخرجين المشاركة فيها، فيما تخصص المسابقة الأخرى للطلبة، وهي مخصصة للطلبة البحرينيين فقط.

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