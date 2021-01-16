الامارات | مفتاح زنزانة نابليون بـ 92 ألف يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن مفتاح زنزانة نابليون بـ 92 ألف يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع مفتاح الغرفة التي توفي فيها نابليون في جزيرة سانت هيلينا، حيث نفاه البريطانيون، مقابل 81 ألفاً و900 جنيه إسترليني (92 ألف يورو)، وفق ما أعلنت دار مزادات «سوذبيز».

وعثر على المفتاح «في مظروف كان في صندوق منزل اسكتلندي»، على ما أوضح، في بيان، ديفيد ماكدونالد، المتخصص في الأثاث البريطاني في «سوذبيز» قبل عملية البيع. وأضاف أن «الأسرة التي كانت تملكه، علمت أن المفتاح كان موجوداً في مكان ما، لكنه كان مخفياً». وجلب جندي يدعى تشارلز ريتشارد فوكس، كان في جزيرة سانت هيلينا بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي عام 1821، المفتاح إلى اسكتلندا ليقدمه لوالدته التي كانت «من أشد المعجبين» بالحاكم السابق، لدرجة أنها أرسلت له حلويات وكتباً أثناء أسره.

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