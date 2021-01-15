بينها الكركم.. 7 علاجات منزلية لفطريات الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

فطريات الجلد، هي شكل شديد من العدوى الجلدية، لذا يجب عليك معرفة ما يمكنك فعله إذا واجهت هذا النوع من الفطريات.

وهناك بعض العلاجات التي يمكن استخدامها في المنزل لعلاج الفطريات الجلدية، كما ذكر موقع " brightside".

1- الكركم:

يُعرف بخصائصه المضادة للالتهابات، نظرا لمحتواه على عنصر الكركمين الذي له خصائص مضادة للميكروبات، وتطبيق الكركم يمكن أن يجعل بشرتك تبدو صفراء، لكن لا تقلق لأنه يتلاشى في غضون أيام قليلة.

كيف يستعمل:

- يمكنك استخدام الكركم في تحضير وجبتك، وسيكون استخدام الكركم أكثر فعالية في علاج الالتهابات الفطرية.

- يمكنك مزج الكركم بالماء أو زيت جوز الهند ثم وضع المعجون على المنطقة المصابة، وتركه لأطول فترة ممكنة قبل شطفه.

2- خل التفاح:

تساعدك الخصائص المضادة للفطريات لخل التفاح في علاج الحكة والجفاف الناتج عن الفطريات.

كيف يستعمل:

ضع خل التفاح على المنطقة المصابة باستخدام كرة قطنية منقوعة فيه، ثم كرر العملية 3 مرات يوميًا، واشطفه بعد 15 دقيقة.

3- مستخلصات أوراق النيم:

تعتبر أوراق النيم أفضل مضاد للفطريات ومزيل للسموم، بالإضافة إلى أن هذه الأوراق قادرة على إزالة الفطريات الجلدية من بشرتك.

كيف تستعمل:

اغلي أوراق النيم في الماء لبضع دقائق، ثم اغسل المنطقة المصابة بالماء، ولكن لا يجب غليها لمدة طويلة أو تستخدم أوراق النيم مباشرة على العدوى لأنها قد تسبب تهيج الجلد.

4- زيت جوز الهند:

يحتوي زيت جوز الهند على كمية معينة من الأحماض الدهنية التي تساعد في علاج العدوى عن طريق إتلاف أغشية الخلايا للفطريات، ويمكن أن يكون زيت جوز الهند علاجًا فعالًا فقط في حالة التهابات الجلد الخفيفة والمتوسطة.

كيف يستعمل:

ضع زيت جوز الهند على المنطقة المصابة 3 مرات يوميًا، واستخدمه لبضعة أسابيع حتى بعد اختفاء العدوى، وقد يكون استخدام زيت جوز الهند كمرطب وسيلة فعالة لمنع حدوث أي عدوى في المستقبل.

5- الثوم:

الثوم هو الفكرة الأكثر شيوعًا لعلاج العدوى في كل منزل تقريبًا.

كيف يستعمل:

لا تضع معجون الثوم الخام على الفطر مباشرة، لأنه يمكن أن يسبب تهيجًا لساعات، ولكن اخلطي معجون الثوم مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ثم ضعي طبقة رقيقة من المعجون على المنطقة المصابة باستخدام كرة قطنية، واتركيه لمدة ساعتين قبل شطفه وكرر ذلك مرتين يوميًا حتى ترى تحسنًا.

6- زيت شجرة الشاي:

زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات منذ قرن من الزمان، وفي الوقت الحاضر، إنه منتج شائع الاستخدام وفعال في علاج العدوى الفطرية ويزيل السموم من المنطقة المصابة ويقلل من الالتهاب.

كيف تستعمل:

ضعه 3 مرات يوميًا على المنطقة المصابة.

7- زيت الأوريجانو:

يحتوي على الثيمول والكارفاكرول الذي يمكن أن يوقف نمو الفطريات.

كيف تستعمل:

ضعه حتى 3 مرات يوميًا على المنطقة المصابة.