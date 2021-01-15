أفكار ارتداء موضة الطبعات لربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 يناير 2021 10:46 مساءً - أضفي المرح والألوان على إطلالتك لموسم ربيع وصيف 2021، من خلال اعتماد موضة الطبعات بشتى أشكالها وتصاميمها، التي رصدناها على منصات عروض أهم الدور العالمية.

فستان بالطبعات الممزوجة من من مولي غودار Molly Goddard



وقد برزت موضة الطبعات بقوة ضمن أسابيع الموضة العالمية لربيع وصيف 2021، بالأخص ضمن أسبوع لندن للموضة، وأسبوع الموضة في ميلانو؛ فرأيناها على الفساتين والتنانير والقمصان والجواكيت حتى، بتوقيع أهم المصممين العالميين.

جاءت موضة الطبعات من خلال طبعات الحيوانات، وطبعات الورود بأحجامها المتعددة، والتي تعد أساسية في موسم ربيع وصيف من كل عام، بالإضافة إلى نقشة الكارو التي لاتزال مستكملة رواجها منذ الشتاء، وغيرها الكثير من النقشات التي تضفي على التصاميم لمسة من المرح والطاقة الإيجابية.

«الخليج 365» ترصد لك أروع تصاميم موضة الطبعات لربيع وصيف 2021؛ لتوفر لك أفكار ارتدائها في الموسم القادم بالطرق العصرية الترندي.

موضة الطبعات لربيع وصيف 2021

طبعات الحيوانات موضة ربيع وصيف 2021

جاكيت بطبعات الفهد من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham



لاتزال موضة طبعات الحيوانات محافظةً على رواجها لموسم ربيع وصيف 2021؛ حيث رصدناها من خلال جاكيت واسعة بطبعات الفهد، ضمن عرض فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، والتي يمكنك تنسيقها مع إطلالة كاملة باللون الأسود، عبارة عن توب وبنطلون، أو حتى مع فستان أسود محبوك، والذي يعد جداً عصرياً هذا العام.

كذلك؛ فقد أعجبتنا التنورة بتصميمها الخاص بالمناسبات ضمن عرض هالبيرن Halpern، والتي جاءت بطبعات الفهد من القماش اللماع لربيع وصيف 2021، وقد أضافت العقدة التي تزين خصرها المزيد من الأنوثة الفاخرة على الإطلالة.

نسقيها مع توب أو قميص دانتيل أسود، إكسسوارات باللون الذهبي الراقي.

طبعات الورود موضة ربيع وصيف 2021

فستان بطبعات الورود من فالنتينو Valentino



تعد طبعات الورود من الاتجاهات الأساسية لموسم الربيع والصيف، بالأخص وأنها تضفي لمسة أنثوية ناعمة على إطلالة المرأة.

رصدناها من خلال طبعات الورود الضخمة، ضمن عرض فالنتينو Valentino لتناسب صاحبات الجسم النحيف، كما وجاءت بتصميمها الناعم والصغير، ضمن عرض غوتشي Gucci وبوتيغا فينيتاBottega Veneta لتناسب مختلف الأذواق.

كما وكان لدار إيميليو بوتشي Emilio Pucci حصة من موضة طبعات الورود، من خلال فستان كاجوال قصير باللونين الأصفر والأزرق الفاتح، والذي يناسب بتصميمه ذوات القامة القصيرة.

الطبعات الممزوجة في الإطلالة الواحدة، موضة ربيع وصيف 2021

موضة الطبعات الممزوجة من هالبيرن Halpern



إن اعتماد أكثر من طبعة في الإطلالة الواحدة، موضة رصدناها بقوة ضمن أسابيع الموضة العالمية لربيع وصيف 2021. تتميز موضة الطبعات الممزوجة بجرأتها ويتطلب ارتداؤها شخصية بالفعل مميزة بعيدة عن الأسلوب التقليدي.

نسقي موضة الطبعات الممزوجة على غرار الإطلالة التي رصدناها، ضمن عرض هالبيرن Halpern من خلال فستان بولكا دوت باللونين الأخصر والأسود، والذي تم تنسيقه مع جاكيت تويد بالكاروهات.

أو من خلال فستان من قماش الشيفون بطبعاته المتعددة من إيترو Etro، والذي يعد مثالياً لسهرات الصيف الحارة، نسقي مع هذه الإطلالة صندلاً باللون الذهبي، واعتمدي تسريحة شعر ناعمة بالشعر المفلوت.