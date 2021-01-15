كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 يناير 2021 08:21 مساءً - مما لا شك فيه، أن تسريحة الضفائر بموديلاتها المتنوّعة، تُعد من تسريحات الشعر التي تُضفي سحرًا وجمالًا خاصًا الى إطلالتك. إذا، كنت تبحثين عن تسريحة شعر تُبرز جمال ملامح وجهك بشكل لافت، وتعبّر عن شخصيتك سواء كانت جريئة أم كلاسيكية لتُكملي بها إطلالتك، يُمكنك من دون شك اللجوء الى تسريحات شعر بسيطة مع الضفائر الرفيعة، التي اختارها لك "الخليج 365.نت" لتزينّي بها شعرك وتنعمي بلوك استثنائي ساحر.

أجمل موديلات تسريحات شعر بسيطة مع الضفائر الرفيعة

موديلات تسريحات الضفائر الرفيعة غير تقليدية

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر بسيطة مع الضفائر الرفيعة بموديلات عصرية، لتستوحي منها التسريحة التي تُحاكي شخصيتك وتتناسب وفق مناسباتك سواء النهارية الكاجوال أو الرسمية الكلاسيكية.

تسريحة الضفائر الرفيعة بأسلوب خارج عن المألوف

تسريحة الضفائر الرفيعة بأسلوب جريء

ترغبين بتسريحة شعر غير تقليدية، وتبحثين عن تسريحة خارجة عن المألوف تخطف الأنظار، لا تتردّدي في اعتماد تسريحة الضفائر الرفيعة بأسلوب الفراشة التي تبدأ من الغرة بضفائر صغيرة ناعمة، وتنتهي بضفيرة كاملة منسدلة على الأكتاف. فهذه التسريحة حتمًا ستمنحك لوكًا استثنائيًا وتُعبر عن شخصيتك الجريئة الباحثة عن التجدّد.

تسريحة الضفائر الرفيعة للشعر الطويل

تسريحة الضفائر الرفيعة للشعر الطويل

هذه التسريحة، مثالية لصاحبات الشعر الكثيف والمجعّد، نظرًا لهذا النوع من الشعر يُساعد في إبقاء التسريحة ثابتة لأطول وقت ممكن. تعتمد هذه التسريحة على تضفير الشعر بالكامل على شكل ضفائر رفيعة ومتساوية، على أن تكون نهايات الشعر متموجة ومنسدلة على الكتفين والظهر. إنها تسريحة عصرية جدًا وشبابية، وستمنحك طلة غاية في الأنوثة والجاذبية.

تابعي المزيد: تسريحات شعر مع الضفائر المزدوجة لإطلالة عصرية



تسريحة الضفائر الرفيعة مع الخصل المنسدلة

تسريحة الضفائر الرفيعة المسحوبة الى الخلف لإطلالة أنثوية لافتة

إذا كان شعرك طويلًا، يُمكنك تطبيق تسريحة شعر الضفائر الرفيعة مع إسدال خصلات رفيعة من شعرك حول وجههك للوك نابض بالأنوثة. هذه التسريحة تُناسب جميع الإطلالات، بخاصّة الرسمية منها.



تسريحة الضفائر الرفيعة المنخفضة

تسريحة الضفائر الرفيعة بأسلوب الكعكة لإطلالة عصرية

لإطلالة ناعمة ولافتة في الوقت ذاته، يُمكنك اختيار تسريحة الضفيرة الرفيعة المنخفضة على شكل كعكة مرتخية. ولاضفاء المزيد من التألق على هذه التسريحة، زينّيها باكسسوار ناعم لإطلالتك الرسمية.



تسريحة الضفائر الرفيعة للشعر القصير

تسريحة الضفائر الرفيعة مع خصلات الشعر الملونة

من جهة أخرى، وإن كنتِ من صاحبات الشعر القصير، فأنت بالتأكيد يمكنك تطبيق تسريحة الضفائر الرفيعة. ولاضفاء المزيد من الجاذبية، يُمكنك استخدام وصلات الشعر الملونة ودمجها مع ضفائر شعرك للوك أكثر تميزًا.



تسريحة الضفائر الرفيعة على شكل تاج

تسريحة الضفائر الرفيعة على شكل تاج لإطلالة كلاسيكية أنيقة

لإطلالة مُفعمة بالأنوثة تُناسب الأجواء الكلاسيكية، اختاري تسريحة الضفائر الرفيعة بأسلوب التاج التي ستعزّز من جمال شعرك وتمنحك إطلالة أنيقة ولافتة في الوقت ذاته.



تسريحة الضفائر الرفيعة بأسلوب ذيل الحصان

تسريحة الضفائر الرفيعة على شكل ذيل الحصان لإطلالة عصرية

تألّقي بتسريحة شعر ذيل الحصان بأسلوب متجدّد، وذلك من خلال تطبيق ضفائر رفيعة وجمعها مع بعضها على شكل ذيل الحصان. هذه التسريحة حتمًا ستمنحك إطلالة جذّابة وعصرية في آن.

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