الامارات | ابتكار لعبة من عالم «ستار وورز»

شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار لعبة من عالم «ستار وورز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «يوبيسوفت» الفرنسية لألعاب الفيديو، أمس، تعاونها مع استوديوهات «لوكاس فيلم» لابتكار لعبة جديدة في العالم المفتوح، مستوحاة من عالم «ستار وورز».

وقال إيف غيمو، المؤسس المشارك لشركة «يوبيسوفت» ورئيسها التنفيذي في بيان «إن عالم (ستار وورز) الغني هو مصدر رائع لإلهام فرق العمل لدينا».

ووصف الاتفاق على تطوير هذه اللعبة بأنه «بداية تعاون طويل الأمد مع (ديزني) و(لوكاس فيلم غيمز)».

ومنذ استحواذ «ديزني» على «لوكاس فيلم» عام 2012، تم تكليف مطور الألعاب «إلكترونيك آرتس» باقتباس ألعاب فيديو من سلسلة «ستار وورز»، ما يشكّل فرصة جيدة لشركة «يوبيسوفت» التي شهدت أسهمها في بورصة باريس ارتفاعاً بنسبة 5.46%.

وقالت المجموعة الفرنسية إن المعلومات المتعلقة بتاريخ إصدار اللعبة ستعلن لاحقاً، لكن المحلل شارل-لوي بلاناد من مجموعة «ميدكاب بارتنرز» توقع ألا تُطلَق قبل شتاء 2023 على أقرب تقدير.

ويقوم استوديو «ماسيف إنترتينمت» أيضاً بتطوير لعبة تستند إلى فيلم «أفاتار» المقرر لعام 2022. وقال بلاناد «هذا يجعل ديزني مالكة الامتياز محتكرة لشركة (يوبيسوفت)، إضافة إلى (تنسنت) و(غوغل)».

- لعبة أخرى جديدة تستند إلى فيلم «أفاتار».

- إصدار اللعبة سيكون، بحسب الخبراء، قبل شتاء 2023.

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