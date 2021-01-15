الامارات | أين تذهب.. «ويسلودج» يستقبل 2021 بروح جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «ويسلودج» يستقبل 2021 بروح جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يناير 2021

يستهلّ مطعم «ويسلودج»، الحائز جوائز، والمستوحى من أميركا الشمالية عام 2021 بكونه الوجهة الجديدة لعشّاق عروض الموسيقى والترفيه الحيّة، ويستقبل العام الجديد كوجهة مثالية للاستمتاع بالموسيقى الحيّة من خلال تقديم أروع العروض في دبي طوال الأسبوع. يسافر هذا المطعم إلى أجواء السهر النابضة بالحياة التي تتميّز بها مدينة تورونتو. وابتداءً من هذا الشهر، سيقدم عروض الجاز والبلوز والسول مروراً بأمسيات الخميس بعنوان «آل ذا واي أب»، لتصدح موسيقى الهيب هوب حتّى الفجر، وصولاً إلى البرانش الجديد الرائع على الأسلوب الكندي «برانش كلوب أون 68» و«ميت مي مونداي»، حيث تنتظرك باقة من أشهى أنواع الستيك في المدينة، وليتصدر بذلك لائحة أفضل الوجهات في المدينة بفضل عروضه الجديدة الشيّقة. كما يكتنف «ويسلودج» بين جدرانه الصفراء المميزة تجارب لا تُحصى تُضفي روحاً جديدة على ساحة الطعام والسهر في دبي خلال شهر يناير.

تحاكي تصاميم المكان الأجواء المميزة للصالون الأميركي الكلاسيكي ونوادي الفنون الحديثة وتصاميم أرائك تشيسترفيلد المبتكرة بلونها البني، ونقشات قلّ نظيرها ولوحات تجسّد التاريخ الأميركي العريق.

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