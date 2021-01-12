موديلات سلاسل ذهب جنزير موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:39 مساءً - تعتبر سلاسل الذهب الجنزيرمن الصيحات التي لا تنتهي موضتها بمرور السنين، حيث لا تتخلى عنها الأنيقات، وحتى الآن، لازالت تظهر العديد من أشكال سلاسل ذهب جنزير موديلات 2021 من أشهر ماركات المجوهرات.



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أشكال سلاسل ذهب جنزير كبيرة

TIFFANY



برزت بعض أشكال سلاسل ذهب جنزير موديلات 2021 بحجم كبير، سواء بالذهب الأبيض أو الوردي.





قدمت ماركة تيفاني آند كو Tiffany & Co أشكال سلاسل ذهب جنزير بالذهب الأبيض مع تعليقات القلب للمسة رومانسية حالمة.





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أشكال سلاسل ذهب جنزير صغيرة

BOUCHERON



كما قدمت العديد من الماركات أشكال سلاسل ذهب جنزير موديلات 2021 بحجم صغير، مع تعليقات بتصاميم متنوعة.





من ماركة بوشيرون Boucheron، اخترنا لكِ أشكال سلاسل ذهب جنزير موديلات 2021 بتعليقات الحلقات التي تجمع بين أكثر من معدن.





كما قدمت ماركة كارتييه Cartier أشكال سلاسل ذهب جنزير موديلات 2021 مع تعليقات الحلقات بالذهب الأبيض والوردي المرصعة بالألماس.





وأحببنا أشكال سلاسل ذهب جنزير موديلات 2021 من شوبارد، والتي تميزت بتعليقات القلوب ذات الفصوص المتحركة والورود للمسة ناعمة.





وقدمت ماركة ميسيكا Messika أشكال سلاسل ذهب جنزير بتعليقات الدوائر المرصعة بالألماس.





طالعي أشكال سلاسل ذهب جنزير موديلات 2021 لتختاري تصاميم مميزة تناسب ذوقك.

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