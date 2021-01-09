موديلات فساتين كاب للسهرة موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 04:23 مساءً - تتميز فساتين السهرة بعدة مويلاتها لتضيف اطلالات أنيقة في السهرات والمناسبات.

احصلي على إطلالة تجمع بين الرقي والفخامة في المناسبات المختلفة، وأحدث موديلات فساتين كاب موضة2021.





فستان كارولينا هيريرا Carolina Herrera

CAROLINA HERRERA



قدمت ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera فستان أحمر قصير بصيحة الكاب وبقماش الشيفون الناعم لإطلالة بسيطة وعصرية.

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فستان Costarellos

COSTRELLOS



من ماركة Costarellos، اخترنا لكِ فستان وردي ناعم بالكاب الطويل وبتصميم عصري يمكن اعتماده في المناسبات النهارية.





فستان ايرديم Erdem

ERDEM



للمساء والسهرات، يمكنك اختيار فستان سهرة برّاق بصيحة الكاب مثل فستان ايرديم Erdem المرصع مع كاب بطول الفستان.

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فستان جيني باكهام Jenny Packham

JENNY PACKHAM



لإطلالة ناعمة وراقية، اختاري فستان بلون فاتح مثل فستان جيني باكهام Jenny Packham الأبيض بالكاب القصير والمرصع بتطريزات ذهبية من أعلى.





فستان باميلا رولاند Pamella Roland

PAMELLA ROLAND



أحببنا فستان باميلا رولاند Pamella Roland للسهرات، والذي يناسب المحجبات، وهو بكاب في كم واحد وبكم آخر طويل مع لمسات الريش على الكتف.







فستان تاداشي شوجي Tadashi Shoji

TADASHI SHOJI



قدمت ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji فستان زاهي بدرجات اللون الأزرق وبصيحة الكاب الطويل وبتصميم أنيق ومفعم بالحيوية.



فساتين فالنتينو Valentino

VALENTINO



برزت فساتين الكاب في أحدث عروض أزياء فالنتينو Valentino 2021، مثل الفستان الأسود ذو الطول المتوسط والمزين بشراشيب من أسفل والفستان الأحمر بالقماش الشفاف مع الكشاكش على الأطراف.

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