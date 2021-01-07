عمر كمال يغني «بنت الجيران» لـ منى فاروق.. والفنانة: خليها على الله (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة منى فاروق، متابعي حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو جديد لها برفقة مطرب المهرجانات عمر كمال.

وظهرت «منى» برفقة عمر كمال، وهو يغني لها المهرجان الشهير «بنت الجيران»، ويهنئها بالعام الجديد: «يا موني كل سنة وأنتي طيبة.. وإن شاء الله السنة دي أحلى من سنين كتير فاتت.. كعبك يا موني والله عليه القيمة».

وعلقت منى فاروق على الفيديو، قائلة: «مع عمر كمال ترند مصر.. حبيبي سنة سعيدة عليك، وإن شاء الله على طول فى نجاح، واللي جاى كله يكسر مصر، وأحلى مفاجآت قريب خليها على الله.. دعواتك».

وتفاعل معها متابعيها، من خلال التعليق على الفيديو، متمنين لها الخير في العام الجديد: «أحلى اتنين في مصر»، «ربنا يهديكي ويريح بالك»، «ربنا يسترها معاكي دايمًا».

أول ظهور إعلامي لمنى فاروق

كانت الفنانة منى فاروق تحدثت عن والدها، خلال أحد البرامج المعروضة على «يوتيوب»، الذي شهد أول ظهور إعلامي لها منذ أزمة الفيديوهات المسربة.

وقالت منى: «أنا من منطقة شعبية.. السيدة زينب، وفخورة إني طالعة من المنطقة دي»، مضيفة أن لديها شقيق واحد فقط، وأن والدها توفي في 18 مارس 2016: «أبويا الله يرحمه كان قريب مني أوي، وكان ديمقراطي».

وتابعت الفنانة الشابة في حديثها: «الأب لو كان عايش، ممكن ميحصلش ليكي حاجات كتير أوي، الأب بيحميكي، الأب يعني أمان، ولما بيغيب يروح الأمان.. لو كان موجود مكنتش هستحمل إنه يتكسر بعد حاجات معينة».

منى فاروق تعود من دبي

عادت الفنانة منى فاروق، من دبي إلى مصر قبل أشهر قليلة، بعدما مرت بأزمة نفسية صعبة، ووجهت وقتها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «من أبكى الناس قهرًا، أبكاه الله ذلا وقهرا.. ربنا موجود وقادر على كل شيء.. يا رب خير.. ادعولي».