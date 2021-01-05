أجمل تدرجات مناكير رمادي لشتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:36 مساءً - يُعد المناكير الرمادي من صيحات ألوان المناكير الرائجة في فصل الشتاء، إذ يناسب الأجواء الباردة لهذا الفصل من العام، كما يتلائم مع صيحات الأزياء التي تعتمد بشكل أساسي على الألوان الداكنة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل اجمل مناكير رمادي لشتاء 2021، لتختاري منها الأنسب لكِ في إطلالتكِ الشتوية الأنيقة:



مناكير رمادي فاتح لامع مع الجليتر

مناكير رمادي فاتح لامع مع الجليتر





لإطلالة مسائية جذابة في فصل الشتاء، يُمكنكِ تطبيق درجات المناكير الرمادي اللامع الفاتح، مع الجليتر الفضي اللامع، وذلك بتطبيق المناكير الرمادي اللامع على أظافرك، ثم اختيار اصبعين غير متجاورين من كل يد لتطبقي على أظافرهما المناكير الجليتر الفضي اللامع.

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مناكير رمادي مات

مناكير رمادي مات



إذا كنتِ تُفضلين أن تحصلي على مظهر ناعم وهادئ لأظافركِ، يُمكنكِ تطبيق مناكير رمادي فاتح مات على الأظافر، وهو اللون الذي يناسب الإطلالات الشتوية النهارية سواء في العمل أو الجامعة، وفي حال كانت إطلالتك مسائية، يُمكنكِ تطبيق مناكير جليتر فضي لامع على أحد الأظافر.



مناكير رمادي داكن مات مع الجليتر

مناكير رمادي داكن مات مع الجليتر



لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة تناسب سهراتك الشتوية، يُمكنكِ الاستعانة بدرجة المناكير الرمادي المات الداكن، مع تطبيق الجليتر اللامع على أحد الأظافر، وتزيين الآخر بالخرز اللامع، ليمنح أظافركِ مظهراً فخماً يناسب خروجاتك المسائية.

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مناكير رمادي رخامي

مناكير رمادي رخامي



لإطلالة عصرية أكثر جاذبية تناسب الخروجات الصباحية والمسائية في فصل الشتاء، يُمكنكِ تطبيق صيحة المناكير الرخامي، بأحد تدرجات اللون الرمادي، مثل الدرجة الفاتحة اللامعة، التي تمنح أظافركِ إطلالة جذابة وناعمة في شتاء 2021.



مناكير رمادي داكن لامع

مناكير رمادي داكن لامع



لإطلالة بسيطة تناسب الخروجات المسائية في فصل الشتاء، يُمكنكِ الاستعانة بتدرجات المناكير الرمادي الداكن اللامع، بدون تطبيق الجليتر أو الخرز اللامع على أظافركِ، مما يمنحكِ إطلالة أكثر بساطة.

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