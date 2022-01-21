وصلة رقص لنرمين الفقي في أحدث ظهور.. ومتابعون: إيه الرشاقة دي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مقطع فيديو قصير لا يتجاوز مدته ثوان، شاركته الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تستعرض فيه رشاقتها وتقوم بالرقص مع المخرج محمد عبدالخالق، أثناء التحضيرات لتصوير أحد مشاهدها في مسلسل «شارع 9»، وسط حفاوة بالغة من فريق العمل.

رقص وغناء وتهليل

الفنانة نرمين الفقي، علقت على مقطع الفيديو المصور التي شاركته، قائلةً: «مع الأستاذ المخرج محمد عبد الخالق أثناء التحضير لتصوير المشهد مع كل فناني ونجوم عمل شارع 9 إن شاء الله إحنا في نهايات تصوير المشاهد».

ظهرت الفنانة نرمين الفقي خلال الفيديو بإطلالة شتوية، من خلال ارتداء ملابس باللون الأسود، ونسقت معه شال أسود، وربطت شعرها، مع ماكياج هادئ تناسب مع ظهورها.

تفاعل المتابعين مع فيديو نرمين الفقي

لقي مقطع الفيديو المصور التي شاركته الفنانة نرمين الفقي، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معه، داخل الوسط الفني وخارجه، وكان من بين التعليقات: «روحك حلوة أوي، جميلة يا نرمين، بحبك جدا يا نرمين الفيقي هي الفن بجد ربنا يحرسك يا أعظم إنسانة شوفتها في مجال التمثيل إنتي بجد إنسانة عظيمه جدا وأنا بحبك موت، آه يا عضمك يارضا، إيه الرشاقة دي، يا حظك يا عبدالخالق، يابختك يا عم، فيها كمية بهجة مش طبيعية، هي دي اللي فهمت الحياة صح، قمر وحياتها قمر زيها، فيها رقة مش عادية».

آخر «فوتوسيشن» لنرمين الفقي

وكانت خضعت الفنانة نرمين الفقي، لجلسة تصوير أثارت إعجاب واستحسان المتابعين والمتابعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل آخر حفل حضرته، لتكريمها من مجلة «دير جيست»، مثل ملكات الجمال، إذ ارتدت فستانا مختلفا منفوش من التل وكرانيش واسعة من أسفل الفستان، من بيت أزياء أيمن لحموني، الذي احتفى به أيضا، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنسجرام».