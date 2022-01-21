علامات تحذيرية مبكرة لسرطان الكلى.. اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

عادة ما يصعب العثور على علامات وأعراض سرطان الكلى في المراحل المبكرة بسبب موقع الكلى.

ولكن توجد العديد من علامات الإنذار المبكر التي تحذرك، وتتضمن بعض العلامات التحذيرية لسرطان الكلى الآتي، وفقا لموقع "medicalnewstiday".

يعتمد نوع سرطان الكلى الذي تعاني منه على الخلية التي يبدأ فيها السرطان، ولكن أكثر أنواع سرطان الكلى شيوعًا هو الخلايا الكلوية الذي يبدأ داخل الخلايا المبطنة لأصغر الأنابيب في النيفرون.

ولا أحد يستطيع أن يخبرك بالضبط كم من الوقت ستعيش إذا أصبت بسرطان الكلى، ويعتمد الكثير من هذا على مرحلة السرطان، فإذا تم تشخيص إصابتك بسرطان الكلى في المرحلة الرابعة، فإن نحو 10 بالمائة فقط من المرضى يعيشون لمدة خمس سنوات أو أكثر.

لذلك فإن الاكتشاف المبكر هو مفتاح فرصتك في البقاء على قيد الحياة، ولسوء الحظ لا تظهر أي أعراض على معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان.

وعادة ما يتم تشخيص المرض بالمصادفة عندما يخضع الشخص لاختبارات لأشياء أخرى، وهذا لا يعني أنك لن تعاني من أي أعراض على الإطلاق إذا كنت مصابًا بسرطان الكلى.

فيما يلي العلامات الثمانية الأكثر شيوعًا لسرطان الكلى، وفقًا لهيئة الخدمات الطبية البريطانية:

- دم في البول

إذا لاحظت أن بولك أغمق من المعتاد أو لونه ضارب إلى الحمرة، فقد تكون مصابًا بسرطان الكلى.

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يمكن أن يكون سبب ذلك عدوى أو تضخم في البروستاتا أو حصوات الكلى، لذا من المهم أن ترى طبيبك العام إذا لاحظت وجود أي دم في البول.

وتضيف هيئة الخدمات الصحية: "لا يجب أن يكون الدم هناك طوال الوقت، يمكن أن يأتي ويذهب، وفي بعض الأحيان، لا يمكن رؤية الدم بالعين المجردة ولكن يمكن التقاطه عن طريق اختبار البول البسيط".

ويعني هذا أنه يُسمح للسرطان المبكر القابل للعلاج في الكلى أو المثانة بالنمو إلى مرحلة قد يكون من الصعب علاجه فيها.

-كتلة أو تورم في جانبك

على الرغم من أن سرطان الكلى غالبًا ما يكون صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن الشعور به، فقد تلاحظ وجود كتلة أو تورم في جانبك، وإذا كانت هذه هي الحالة، فانتقل إلى طبيبك مباشرة وسيشعر بالورم أو يرتب لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للتحقق من السرطان.

نحو 45 في المائة من المصابين بسرطان الخلايا الكلوية لديهم كتلة بطنية كهذه، ولكن في بعض الأحيان تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن الشعور بها على الفور.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الأكثر غموضًا ما يلي:

- فقدان الوزن

- ارتفاع في درجة الحرارة والتعرق الشديد

- ألم في ظهرك من جانب واحد (أسفل الضلوع) لا يزول

- تعب

- فقدان الشهية