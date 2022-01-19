توقعات الأبراج وحظك اليوم 19-1: تحذير لهؤلاء وتغيرات إيجابية لأصحاب هذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".
الحمل
عاطفيا: برج الحمل لديك مشكلة لا تستطيع حلها، ولكن يمكن اجتيازها بالتفاؤل والثقة.
مهنيا: أنت بحاجة للمساعدة يمكنك طلبها من المقربين.
ماديا: عليك الحذر والتأكد من نوايا الطرف الآخر، قبل عقد أي اتفاق يخص المال.
الثور
عاطفيا: برج الثور الحظ حليفك اليوم.
مهنيا: لا تؤجل عملك اليوم إلى الغد.
ماديا: تعثرات مالية تواجهك الفترة الحالية
الجوزاء
عاطفيا: برج الجوزاء قد تلتقي أخبار سعيدة تخص أسرتك.
مهنيا: لديك مخزون أفكار للعمل، اسعى لتنفيذها.
ماديا: تغييرات إيجابية في طريقها إليك
السرطان
عاطفيا: عزيزي السرطان أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع الشريك.
مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك
ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق
الأسد
عاطفيا: برج الأسد ناقش ما يحيرك مع شريكك
مهنيا: دقتك في العمل سوف تجني ثمارها قريبا
ماديا: ربما تواجه مشكلات تتعلق بأمور المنزل مثل أعمال السباكة
العذراء
عاطفيا: اليوم ليس يومك برج العذراء، شاهد فيلما تحبه او اقرأ كتابا شيقا أو اخرج مع من تحب
مهنيا: قد يكون لك الحرية في التصرف ببعض الأمور المتعلقة بالعمل ولكن احذر أن تضر الآخرين.
ماديا: برجك في انتظار مكافأة وتقدير
الميزان
عاطفيا: التفاؤل عنوانك اليوم عزيزي برج الميزان
مهنيا: لا تجعل البعض يؤثر عليك بالسلب، واستغل طاقتك لإنجاز مهامك المتعددة
ماديا: وعكة صحية تستدعي الكثير من الأموال
العقرب
عاطفيا: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك، يحولون إيقاعك بمشاكل مع الشريك
مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك
ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.
القوس
عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم عزيزي القوس.
مهنيا: انت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل
ماديا: ادرس القرار جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حياتك المادية
الجدي
عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة
مهنيا: بمجر أن تستيقظ اخرج إلى الهواء الطلق ومارس رياضة المشي أو الركض
ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك
الدلو
عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذه لصديق يحتاجها، فلا تبخل وانتق كلماتك
مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية
ماديا: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد
الحوت
عاطفيا: عشاء رومانسي وورود قد تكون الحل لمشكلتك اليوم مع الشريك.
مهنيا: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.
ماديا: ادرس قراراتك جيدا، واحذر تراكم الديون.