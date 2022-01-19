الامارات | «العين السينمائي».. يحتفي بأفلام المقيمين والطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «العين السينمائي».. يحتفي بأفلام المقيمين والطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي مهرجان «العين السينمائي» في دورته الرابعة، الذي يقام تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة بين 23 و27 يناير الجاري، بأفلام المقيمين والطلبة، ضمن مسابقتي «الصقر لأفلام المقيمين» و«الصقر لأفلام الطلبة»، حيث يستمر المهرجان في دعم وتطوير وإعداد صناع الأفلام الشباب، واكتشاف المواهب الواعدة وأفضل الإنتاجات السينمائية في المنطقة.

وأعلن «العين السينمائي» عن اختيار 17 فيلماً في المسابقتين، والتي تضم باقة متنوعة من الأعمال السينمائية المتميزة.

ويعرض المهرجان تسعة أفلام في مسابقة «أفلام المقيمين» التي تتيح لجميع الجنسيات الاشتراك فيها بشرط أن يكون المخرجون العرب والأجانب من المقيمين في الإمارات.

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