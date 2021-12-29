طريقة عمل الديك الرومي مثل المطاعم في الفرن.. السر في الخلطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يرغب البعض يوم رأس السنة تزيين مائدة الطعام بأشهى الأكلات، من ضمنها «الديك الرومي»، إذ يعتبر من الوجبات الشهية ذات المذاق المميز، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الديك الرومي مثل المطاعم في الفرن، على طريقة الشيف مروة مهني، مقدمة برنامج «طعم ولون» على «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الديك الرومي مثل المطاعم في الفرن

المكونات

بمكونات سهل توفيرها نقدم لك طريقة عمل الديك الرومي مثل المطاعم في الفرن.

- ديك رومي.

- عصير برتقال للنقع.

عود قرفة للمذاق المختلف.

3 قرنفل حب للتتبيلة.

3 ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة روزماري طازج.

ملعقة كبيرة زعتر طازج فكلها توابل تضفى مذاق رائع على الديك الرومي.

بشر ليمونة.

بشر برتقالة.

- للزبدة بالأعشاب

800 جرام زبدة لينة.

2 ملعقة كبيرة روزماري طازج مفروم.

2 ملعقة كبيرة زعتر طازج.

بشر 2 ليمونة.

عصير 2 ليمونة.

2 ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود مجروش.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

مكونات خضار الأرضية

بصل أنصاف.

جزر أنصاف.

كرفس قطع.

عيدان زعتر.

عيدان روزماري.

زيت زيتون.

مقادير حشو الديك الرومي

يمكن وضع بصل أنصاف.

برتقالة أنصاف ايضا.

ثمرة يوسفي.

ليمونة أنصاف.

روزماري طازج.

زعتر طازج.

100 مل عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

200 جرام زبدة باردة.

ملح.

شبت مفروم.

زعتر طازج.

صوص الكرانبيري

٣٥٠ جرام كرانبيري.

عود قرفة.

بشر ليمون.

نصف كوب عصير برتقال.

ثلاثة أرباع كوب سكر بني.

ملح وفلفل أبيض.

نصف كوب ماء.

عود روزماري.

٣ ملعقة كبيرة زبدة.

٣ ملعقة كبيرة دقيق .

للسوتيه

٢ بصلة مفرومة.

٣ فص ثوم مفروم.

عود قرفة.

لتر مرقة.

٢ ورقة لورا.

كوب روزماري طازج مفروم.

كوب زعتر طازج مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة كريمة طبخ.

ملعقة كبيرة ورشيستر شاير صوص.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

خطوات بسيطة لـ تحضير الديك الرومي في الفرن

- خلط جميع مكونات الديك الرومي معا.

- نقع الديك ليلة كاملة في نقيع البرتقال.

التتبيلة

- خلط جميع المكونات معا، ويتبل الديك في التتبيلة، ويترك ليلة كاملة أخرى.

للزبدة

- تخلط جميع المكونات في الكبة.

- يدهن وجه الديك الرومي، ومن تحت الجلد بمزيج الزبدة.

- يحشى بالحشوة، ويغلق باستخدام دبارة.

- وترص الأرضية في صينية فرن.

- يوضع الديك على شبك فرن فوق الصينية.

- يترك في الفرن نحو 3 ساعات، أو حتى تمام الطهي.

- يرص خضار وفواكه التقديم.

- يضاف على الوجه صوص الزبدة والليمون.

يضاف الكرنبيري المجفف واللوز المحمص.