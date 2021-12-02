أفضل علاج لخشونة المفاصل.. الفلفل الأحمر وبذور الكتان الأبرز

القاهرة - سمر حسين - صحة

آلام المفاصل يعاني منها ملايين البشر في جميع أنحاء العالم، ولا تتوقف محاولات البحث عن أفضل علاج لخشونة المفاصل، الأكثر شيوعا بين كثير من الحالات، للتخلص من أوجاعها التي تؤرق الحياة، إذ تنتج بنسبة كبيرة عن تآكل الغضاريف، ما يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض المزعجة، التي تؤثر على صحة المريض، وتحد من ممارسة حياته بشكل طبيعي وكالمعتاد، لكن هناك بعض العناصر الطبيعية التي تساهم تخفيف الآلام وعلاجها، وفق موقع «مايو كلينيك».

زيت الخروع

يمكن علاج خشونة المفاصل بالطرق الطبيعية التقليدية، التي تتواجد داخل البيوت، كاستخدام زيت الخروع، الذي يعمل على تخفيف آلام التهاب المفاصل والروماتيزم، بالاستخدام الموضعي.

الكركم

يعتبر الكركم، من أكثر الوسائل التي تساعد على علاج خشونة المفاصل، نظرا لكونه يحتوي على العديد من المواد الكيميائية، التي تساعد على تسكين الآلام.

الزنجبيل

للزنجبيل قدرة كبيرة على معالجة آلام المفاصل، وبخاصة الخشونة، إذ يعمل على تخفيف الآلام من خلال مزجه مع بعض الأدوية، مثل دواء الأيبوبروفين والديكلوفيناك.

الشاي الأخضر

الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الشاي الأخضر، نظرا لمذاقه الطيب، لكن يجهل البعض أهميته الكبيرة في علاج خشونة المفاصل، التي يعاني منها الكثيرين، وتشكل عائقا في حياتهم وتمنعهم من العيش بسلام، إذ يحتوي على كميات كبيرة من مادة البوليفينول، التي تساعد في الحد من الالتهابات وحماية المفاصل.

الفلفل الأحمر والأسود

يستخدم الكثير من الأشخاص الفلفل المطحون، كمسكن موضعي في الكريمات، لعلاج التهاب المفاصل والخشونة، التي تتسبب في العديد من الأزمات للمرضى.

بذور الكتان

تساعد بذور الكتان، على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، والمسؤول عن الدفاع عنه ضد الالتهابات، إذ تحتوى على نسبة عالية من «أوميجا 3» الضرورية للجسم، إذ يكفي تناول مقدار ملعقتين من زيت بذرة الكتان، التي ستساعد على علاج خشونة المفاصل.