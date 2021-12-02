الامارات | بعد 3 أسابيع من زواجه مصري يطلب الطلاق لأن "العروسة طلعت ملبوسة"

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 أسابيع من زواجه مصري يطلب الطلاق لأن "العروسة طلعت ملبوسة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "تعبت من الجواز.. ايه يخليني أخد واحدة ملبوسة وبتخاف من خيالها"، بتلك الكلمات برر "محمد ك."، تواجده داخل محكمة مصر الجديدة، لرفع دعوى قضائية، يطلب فيها فسخ عقد زواجه من "م. م."، بعد 3 أسابيع زواج.

ويقول الزوج في دعواه: "منمتش ليلة واحدة في بيتي، ولا شوفت الراحة، والسبب زواجي من سيدة تسهر الليل ولا تنام وتقف ببلكونة المنزل تصرخ وتظل بالشارع حتى طلوع النهار، ولا تفكر في الدخول للنوم، بعد فترة طالت مدتها أسبوع"، مشيرًا إلى أنه علم بعد ذلك بأنها "ملبوسة" من الجن وتقوم بزيارة الدجالين في الليل فقط.

ويتذكر الزوج لحظة انتهاء الفرح ودخوله منزل الزوجية، حين شاهد زوجته تدخل المرحاض، ولم تخرج منه إلا في الصباح، ويقول "لم ازعجها حتى نقوم ببداية حياة سعيدة ليس بها توتر، لكي تكون بداية حياتنا الزوجية تمتلئ بالخير، ففوجئت بوقوفها في البلكونة تصرخ بصوت عالٍ كأنها تتعرض للضرب، سحبتها إلى الداخل، وجلست بجانبها حتى نامت، لكن الغريب أن الأمر تكرر يومياً".

واستكمل الزوج " تحملت عذابًا لم أره من قبل، وكنت أقاوم حتى لا أيأس، وعندي أمل أن أساعدها لتتخلص من هذا الوضع الغريب"؛ مكملًا "وصل الأمر بأنها تطالبني باصطحابها لقصر البارون ليلا ونزول المقابر بعد الفجر حتى تتخلص من تلك التخاريف لكني لم أوافق فقامت بأهانتي وسبي أمام الجيران".

واختتم الزوج أنه يئس من علاجها، ودخل الخوف إلى قلبه من أن يتحول مثلها، فقرر الانفصال عنها وإعطائها كل مستحقاتها، لكنها رفضت، فلجأ إلى محكمة الأسرة، وأقام دعوى يفسخ فيها عقد الزواج، ومازالت الدعوى منظورة.

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