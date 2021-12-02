طريقة عمل البطاطا في المنزل بوصفات غير تقليدية.. بالقرع والجزر والكريمة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البطاطا من أشهى الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، خاصة خلال فصل الشتاء، إذ تحرص ربات المنازل على جعلها من العناصر الأساسية في قائمة الأغذية اليومية، لما تتمتع به من فوائد عالية، بخلاف قدرتها على التدفئة، لكن غالبا ما يعدونها بطرق تقليدية سواء مسلوقة أو مشوية داخل الفرن، إلا أن الشيف شربيني، قدم خلال برنامجه «الشيف» على شاشة «سي بي سي سفرة» طرق مختلفة لإعدادها في البيت.

مقادير صينية بطاطا بالقرع

نصف كيلو بطاطا مبشورة.

نصف كيلو جزر مبشور.

نصف كيلو قرع مبشور.

باكو بيكنج بودر.

كوب دقيق.

كوب لبن.

4 بيضات.

فانيليا.

كوب سكر.

نصف كوب سمنة.

قشطة للوجه.

طريقة عمل صينية بطاطا بالقرع

- يضرب في الخلاط اللبن والبيض والسكر والسمنة والفانيليا.

- يخلط القرع والبطاطا والجزر مع خليط اللبن والدقيق والبيكنج بودر.

- يمكن إضافة القشطة.

- يوضع الخليط في صينية مدهونة بالسمنة أو الزيت.

- توضع الصينية في الفرن، حتى تمام النضج.

- تترك لتبرد ثم تقطع وتقدم

مقادير البطاطا بالكريمة

دقيق.

بيض.

بطاطا.

بارميزان.

كريمة.

ملح.

زبدة.

بقسماط.

مرقة.

فلفل.

خطوات تحضير البطاطا بالكريمة

- شوحى الزبدة مع الدقيق ومكعب مرقة على النار.

- اسلقى البطاطا أولا، ثم تهرس قليلا، وتضاف إلى الطاسة مع التقليب المستمر.

- ضيفى البقسماط فى بايركس الفرن المدهون بالزيت.

- اخلطى الكريمة مع البيض، ويضاف إلى البايركس فوق خليط البطاطا.

- ضيفى الجبنة المبشورة، وتدخل الفرن حتى تكتمل النضج، وتقدم بالهنا.

مقادير البطاطا بالجزر والشوكولاتة

كيلو بطاطا مسلوقة مهروسة.

نصف كيلو جزر مسلوق مهروس.

كوب قشطة بلدي.

نصف كوب سكر.

زبيب.

جوز هند.

فول سوداني.

نصف كوب شوكولاتة مبشورة.

جزر مبشور.

شوكولاتة سايحة.

طريقة إعداد البطاطا بالجزر والشوكولاتة

- تخلط البطاطا والجزر المسلوقين المهروسين، ويضاف جوز الهند والسكر والزبيب.

- يضاف القشطة والفول السودانى والشوكولاتة المبشورة، ثم يوضع فى طبق التقديم.

- يزين الوجه بالشوكولاتة السايحة والجزر المبشور، ثم تقدم