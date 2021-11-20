7 طرق لحماية الأسطح الخشبية من الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تضرب موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية، وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات، مع الساعات الأولى من صباح أمس الخميس.

واشتكى كثيرون من ضعف الأسطح الخشبية وتشققها، وفي بعض الأحيان سقوطها، ويحتار العديد في كيفية حمايتها من الأمطار.

لذا نقدم لكم بعض أفضل أنواع العزل المائي لحماية الأسطح الخشبية للمنازل من مياه الأمطار، وفقا لما ذكره موقع "constrofacilitator".

- يمكنك استخدام بعض الألواح المعدنية على السقف والخرسانة، ما تساعد على منع تسرب المياه.

- استخدام أجزاء من الخشب عن طريق تقطيعه ووضعه على أسطح المنزل، حيث إنه يمتص مياه الأمطار ويحجب دخولها إلى المنزل.

- يمكنك حماية أسطح منزلك من خلال مادة "البتومين"، وهي عبارة عن مادة سائلة يتم وضعها بسهولة لتغطية جميع الشقوق وأسطح المنازل، وتعمل على عزل الرطوبة والمياه.

- البولي يوريثين من طرق حماية الأسطح وهي مادة تستخدم للعزل الحرارى والمائي، وهى من أفضل انواع العزل التي تحمي الأسطح.

- طريقة العزل المائي باستخدام ألواح الإسمنت من أكثر مواد العزل تساعد في الحفاظ على أسطح المنازل، وتساهم في عزل مياه الأمطار.

- استخدام مادة الأسفلت المطاطي في العزل المائي للأسطح لمقاومة الرطوبة والتشققات التي تسببها مياه الأمطار، كما أنه يعزز من قوة المباني.

- طلاء البوليمر، حيث إنه طلاء رقيق يتكون من طبقتين ويتم استخدامه عن طريق رشه على الأسقف، فهو يساعد على امتصاص مياه الأمطار وعزلها.