كورونا اليوم: علماء يخططون لصنع لقاح شامل.. ومفاجأة صادمة عن الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

مفاجأة صادمة عن الفيروس.. كورونا يسبب إتلاف أوعية دموية في المخ

كشفت دراسة حديثة أن فيروس كورونا يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤدي إلى إتلاف الوظيفة الإدراكية، وأوضحت الدراسة، التي أجراها علماء من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، أن كوفيد-19 يمكن أن يقتل خلايا المخ المعروفة باسم الخلايا البطانية.

وجدت الدراسات سابقا أن ما يصل إلى 84% من مرضى كوفيد-19 يعانون من أعراض عصبية، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، ونوبات صرع وسكتات دماغية وفقدان للوعي وارتباك، وقد يكون هذا تفسيرا لذلك، وأجريت الدراسة عن طريق مسح أدمغة الأشخاص الذين ماتوا بسبب كوفيد، وفقا لروسيا اليوم.

دراسة: "الإيمان بمؤامرات كوفيد" يزيد من خطر التعرض للعدوى

منذ وقت مبكر من الوباء، انتشرت نظريات المؤامرة حول "كوفيد-19" كالنار في الهشيم، ونشرت كميات هائلة من المعلومات الخاطئة حول الفيروس واللقاحات، وأزهقت أرواحا بشكل مأساوي، والآن، تسلط دراسة جديدة الضوء على بعض المخاطر الشخصية لنظريات مؤامرة "كوفيد" - توضح كيف يمكن أن تؤثر هذه المعتقدات على سلوك الناس وتتنبأ به، ما قد يمنحهم مزيدا من التعرض لخطر العدوى، وأكثر من ذلك.

ويوضح الباحثون بقيادة المعد الأول وعالم النفس الاجتماعي جان ويليم فان بروين، من جامعة Vrije Amsterdam في هولندا: "حتى لو كانت نظرية المؤامرة غير قابلة للتصديق تماما وفقا للمنطق أو الأدلة العلمية، إذا بدت حقيقية لمن يدركها، فإن لها تأثيرا حقيقيا على المواقف والعواطف والسلوك"، وفقا لروسيا اليوم.

علماء يعملون على صنع لقاح شامل ضد "فيروسات كورونا"

بعد أن تسببت فيروسات "كورونا" بأمراض سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) وحالياً كوفيد-19، بدأ العلماء الرهان على أن أعضاء آخرين من هذه العائلة الفيروسية سوف يتسببون في تفشي أمراض أخرى مستقبلاً، لكن ماذا لو نجح لقاح واحد ضد جميع فيروسات كورونا في الماضي والحاضر والمستقبل؟.

يتسابق الباحثون من سان دييغو في ولاية كاليفورنيا إلى بوسطن، لتحويل هذا الاحتمال إلى حقيقة، وقد حصلوا للتو على دعم كبير لجهودهم، إذ أعلن معهد La Jolla لعلم المناعة، أن إيريكا أولمان سافير، رئيسة المنظمة، فازت بمنحة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 2.6 مليون دولار من المعاهد الوطنية للصحة لتطوير ما يسمى بـ "لقاح فيروس كورونا الشامل"، وفقا للعربية.