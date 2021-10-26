درة لمتابعيها: "إيه أفضل إطلالة لبستها في شهر أكتوبر؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

دائما ما تتألق الفنانة درة بإطلالات متنوعة ما بين السواريه والكلاسيكية والكاجول، وعادة تشارك متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" بإطلالة يومية.

ومنذ قليل نشرت درة مجموعة صور جديد لإطلالات مختلفة عبر "فيسبوك"، وطرحت سؤالا على متابعيها قائلة "ما هي في أفضل إطلالة قمت بارتدائها في شهر أكتوبر"؟

وطلت درة بفستان طويل باللوني الأبيض والأسود بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت فستانا باللون الفضي بقصة الكب مزينا بالتطريرزات بالكامل عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

وتألقت في إطلالة أخرى بفستان كت باللون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وظهرت بفستان باللون الأخضر اللامع مزود بأكمام طويلة وواسعة ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا وتركت شعرها منسدلا.

وظهرت بفستان طويل بقصة الكب باللون الموف، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.