طرق طبيعية لتطويل الشعر.. كله من مطبخك وهتشوفي الفرق في أيام

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني كثير من الفتيات من مشكلات عديدة في الشعر، ما بين التساقط والتقصف والجفاف والهيشان، ويحاولن البحث عن طرق طبيعية ووصفات لتطويل الشعر، ولحل مختلف الأزمات التي تواجههن، مع تجنب المنتجات مجهولة الهوية، والذهاب إلى مراكز التجميل والعناية بالشعر، خاصة أن الطرق الطبيعية ووصفات تطويل الشعر، ليست مكلفة ماديا.

ويُقدم «هن» طرق لتطويل الشعر، وفق موقع authority nutrition.

جل الألوفيرا

يعتبر جل الألوفيرا، من أحسن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر، وإعادة رونقه وجماله، إذ يقلل من تساقطه، ويعمل على تحفيز نموه، والمساعدة على التخلص من القشرة، التي تعاني منها بعض الفتيات، إذ يمكن استخدامه بوضعه على الشعر، وتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة، وإعادة غسله باستخدام الشامبو.

عصير البصل

رغم كون البصل يسبب رائحة نفاذة، إلا أن بعض الفتيات تستخدمه بين الحين والآخر، إذ يعمل على تطويل الشعر وتغذية البُصيلات، من خلال وضعه على فروة الرأس من 15 إلى 20 دقيقة، ثم شطفه جيدا بالماء والشامبو.

بذور الحلبة وحليب جوز الهند

من أكثر الحلول الفعالة التي تساعد على تطويل الشعر بشكل كبير، هي بذور الحلبة وحليب جوز الهند، من خلال نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء لمدة 4-5 ساعات، وطحنها مع القليل من الماء، وإضافة ملعقتين صغيرتين من حليب جوز الهند، ويمكن أن يترك على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم غسله جيدا.

الثوم المفروم

يعتبر الثوم المفروم، أحد من أهم الطرق الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر، إذ يستجب له الشعر وبشكل كبير، ويمكن استخدامه من خلال وضعه في وعاء، ويخلط عليه المايونيز والزبادي، حتى يصبح مزيج متجانس قوامه يشبه الكريم، ويدهن به جذور فروة الرأس، حتى الأطراف، ويمكن تكرارها مرة كل أسبوع.