للرجال.. أفضل الأطعمة لعلاج ضعف الانتصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

ضعف الانتصاب هو حالة طبية خطيرة لا تتم مناقشتها على نطاق واسع كما ينبغي بسبب الخجل من المجتمع، في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الضعف الجنسي نتيجة لقلق الأداء، وهو الأكثر شيوعًا عند الرجال الذين يفتقرون إلى الثقة بالنفس.

في حين أن الأدوية والعمليات الجراحية والعلاجات المختلفة متوفرة ، فإن اتباع نظام غذائي صحي هو أحد أكثر الطرق الطبيعية لحل هذه المشكلة المتعلقة بالجنس، إليك بعض أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها لعلاج الضعف الجنسي، وفقا لموقع timesofindia.

السبانخ

غنية بحمض الفوليك، وتساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف الانتصاب.

لقد وجدت الدراسات أن حمض الفوليك يلعب دورًا حيويًا في الوظيفة الجنسية للذكور، ارتبطت المستويات المنخفضة من حمض الفوليك بضعف الانتصاب، ومع ذلك، يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك.

البطيخ

قال الباحثون إن البطيخ يمكن أن يكون من الفياجرا الطبيعية، أحد أفضل ثمار الصيف، فهو مرطب للغاية وغني بحمض أميني يسمى سيترولين الذي يريح الأوعية الدموية ويوسعها مثل الفياجرا، المعروف بعلاج الضعف الجنسي.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان يحسن تدفق الدم إلى القضيب، ويضمن وظائف جنسية صحية، معبأ بالحمض الأميني L-arginine ، قد يساعد في علاج الضعف الجنسي وكذلك زيادة مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافانول، وتساعد بشكل كبير على تنشيط الدورة الدموية، وهو أمر ضروري لعلاج ضعف الانتصاب.

يساعد في إنتاج المزيد من أكسيد النيتريك، مما قد يساعد الأشخاص الذين يكافحون من أجل الانتصاب.

الجوز

لقد وجدت الدراسات أن إضافة أنواع مختلفة من المكسرات بما في ذلك الجوز واللوز والفستق وغيرها، يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الرغبة الجنسية لدى المرء، قد يثبت هذا فعاليته في علاج الضعف الجنسي.

الفراولة

تحتوي الفراولة على قيمة غذائية كبيرة وهي أحد أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها بنهم.

تعتبر الفراولة والكرز وما إلى ذلك مفيدًا لصحتك العامة، لكنها قد تساعد الرجال أيضًا في الانتصاب والحفاظ عليه، هذه هي الأطعمة الغنية بالفلافونويد التي تقلل من حدوث الضعف الجنسي.