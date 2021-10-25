"هتخس من غير دايت".. 5 طرق مؤكدة لخسارة الوزن بدون نظام غذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما تفكر في التخلص من بعض الكيلوجرامات، فأنت متأكد من أنك قد تغلبت على فكرة الاضطرار إلى التخلي عن الأطعمة المفضلة لديك، في حين أن اتباع نظام غذائي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزن صحي، إلا أن هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن أن تساعد في عملية إنقاص الوزن.

بقدر ما قد يكون فقدان الوزن مملاً، مع التصميم والتركيز الصحيحين، يمكنك القيام بذلك حتى دون حرمان نفسك من الأطعمة اللذيذة، ومع ذلك، إليك بعض الطرق المضمونة لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي من أي نوع، وفقا لموقع timesofindia.

التمرين هو المفتاح

النشاط البدني أمر بالغ الأهمية إذا كنت تحاول التخلص من بعض الكيلوجرامات، يحتاج جسمك إلى حرق السعرات الحرارية الزائدة التي تتناولها ولا توجد طريقة أفضل لفعل ذلك من ممارسة الرياضة بانتظام أو أي نوع من الحركة الجسدية، إن تناول كميات أقل من الطعام والبقاء خاملًا ليسا أفضل مزيج لفقدان الوزن، لذلك، إذا كنت ترغب في الاستمرار في الحصول على أفضل الأطعمة في العالم، فعليك اللجوء إلى روتين تمرين منتظم.

تدرب على الأكل اليقظ

بينما قد لا تضطر إلى التخلي عن طعامك المفضل، يجب عليك بالتأكيد الانتباه إلى عاداتك الغذائية، تأكد من أنك لا تأكل أكثر مما يمكن أن تأخذه معدتك، إذا كنت تريد إنقاص وزنك، فلا تأكل بما يشبع قلبك بل التزم بقدرة معدتك.

امضغ طعامك بشكل صحيح

من المهم أن تأخذ قضمات صغيرة من طعامك وتمضغه بشكل صحيح، لن يفيد ذلك عملية الهضم فحسب، بل سيساعدك أيضًا على الامتناع عن تناول الطعام الزائد، يساعد مضغ الطعام ببطء جسمك على معالجة الطعام بشكل أكثر كفاءة ويبعدك أيضًا عن الأطعمة الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية.

شرب الكثير من الماء

الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يكون ضارًا للغاية لفقدان الوزن، لتجنب ذلك، يمكنك دائمًا التبديل إلى شرب الكثير والكثير من الماء قبل كل وجباتك، لن يؤدي ذلك إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام فحسب، بل سيجعلك أيضًا تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت، وهذا هو السبب في أنك ستأكل أقل.

تقليل مستويات التوتر

يمكن أن يكون التوتر والقلق من المحفزات النشطة للأكل المفرط وغير المنضبط، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي، إنه يطلق هرمون يسمى الكورتيزول الذي يميل إلى زيادة شهيتك وقد يؤدي بك إلى الإفراط في تناول الطعام، وخاصة الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، لذلك، إذا كنت تعتقد أنك تكتسب الكثير من الوزن مؤخرًا، فاحرص على مراقبة مستويات التوتر لديك وانغمس في الأنشطة الإيجابية التي من شأنها أن تضيء حالتك المزاجية.