التوأم الأجمل في العالم: تعملان في عروض الأزياء من عمر 5 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ ولادتهما قبل 11 عامًا، تمكنتا من خطف الأنظار نحوهما بشدة، وذلك لجمال ملامحهما، وبمرور السنوات حصدتا اهتمام المحيطين بهما شيئا فشيئا، حتى أُطلق عليهما لقب أجمل توأم في العالم، إنهما «إيفا» و«ليا».

ولادة التوأم المتطابق

في السابع من يوليو عام 2010، أنجبت سيدة بريطانية تدعى «جادكي»، ابنتيها التوأم وأطلقت عليهما «إيفا» و«ليا»، ومنذ يومهما الأول تمكنتا من جذب الأنظار نحوهما بسبب جمالهما، ومع تقدمهما في السن لفتتا الأنظار نحو صورهما على منصات التواصل الاجتماعي.

نعومة بشرتهما وملمس شعرهما الحريري وملامحهما المتناسقة والمتطابقة تماما، كانت من أسباب إعجاب الكثيرين بهما، وسرعان ما قررت معه أسرة التوأم عملهما في مجال عروض الأزياء منذ أعوامهما الأولى، وهو ما دعى المتابعين يطلقون عليهما لقب أجمل توأم في العالم، حسب موقع «appurse».

العمل في مجال عروض الأزياء

بدأ التوأم العمل في مجال عروض الأزياء لصالح إحدى الوكالات بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، منذ أن كانتا في الخامسة من عمرهما، إذ تساعدهما والدتهما على استمرار العمل بذلك المجال، وتحقيق النجاحات المستمرة به.

هوايات مختلفة للتوأم المتطابق

إلى جانب العمل بمجال عروض الأزياء، تتلقى الطفلتان البالغتان من العمر 11 عامًا، دروسا في الرقص، وتمارسان السباحة نظرا لحبهما الشديد لهذين المجالين.

ويتابع الطفلتين عبر حسابها الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ما يقرب من مليوني شخص، حيث تحرصان دائمًا على نشر صورهما خلال العمل لصالح العديد من ماركات الأزياء العالمية، فضلا عن نشرهما لصور تجمعهما بأفراد أسرتهما وبشكل خاص والدتهما التي تقدم لهما الدعم بشكل دائم.