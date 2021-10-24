الامارات | 50 خبيراً يشاركون في «قمة المكتبات الوطنية» بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 خبيراً يشاركون في «قمة المكتبات الوطنية» بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف هيئة الشارقة للكتاب يومي الثامن والتاسع من نوفمبر المقبل «قمة المكتبات الوطنية» تحت شعار «الحضور.. التفاعل.. التأثير.. والتعاون» بالتزامن مع النسخة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في إطار جهود الهيئة للنهوض بواقع مصادر المعرفة.

وتهدف القمة، التي يشارك فيها 50 خبيراً من 20 مكتبة وطنية في أوروبا وأميركا الشمالية وإفريقيا والشرق الأوسط، إلى إتاحة المجال لتبادل الأفكار والخبرات والعمل على استكشاف التحديات التي تواجهها المكتبات الوطنية، حيث تفتح باب الحضور مجاناً لجميع المشاركين.

وتناقش القمة التحديات التي يواجهها المتخصصون خلال عملية تشكيل مجموعات الكتب وتدوين الشروحات والملاحظات، والبحث عن أساليب عملية لمعالجة تلك التحديات والتعرف إلى مناهج جديدة في إدارة المكتبات، إلى جانب تعزيز فرص التواصل والتعاون الدولي وتحليل الوضع الحالي لتنظيم عمليات المكتبات الوطنية.

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