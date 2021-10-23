5 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند إسعاف الحروق.. أبرزها استخدام معجون الأسنان

القاهرة - سمر حسين - صحة

أخطاء عديدة يرتكبها البعض عند إصابتهم بحروق، حيث يقومون بمحاولة علاج الحروق بشكل خاطئ، وهو ما يؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة.

الدكتور أحمد عريف، رئيس إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، يقدم روشتة للمواطنين للتعامل بشكل سليم مع الحروق، والمتمثلة في التالي:

ممنوع استخدام معجون الأسنان والثلج

1- عدم استخدام معجون الأسنان:

من أبرز الأخطاء التي لا يجوز ارتكابها عند الحروق، هي المسارعة لفرك المنطقة المصابة بمعجون الأسنان أو الزبدة أو الطماطم، حيث تتسب هذه المواد في حبس الحرارة داخل الجلد، وتمنعه من التنفس، مما يزيد من مساحة المنطقة المحروقة، ويسبب المضاعفات الخطرة.

2- عدم استخدام الثلج فوق الحرق:

لا شك أن مكعبات الثلج من الوسائل التي تخفف من ألم الحرق، ولكن لا يجوز وضعها مباشرةً على الجلد، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأنسجة المحيطة بمنطقة الحرق، كما أنها تترك ندبات وآثار على الجلد، ولتصحيح ذلك الخطأ يجب أن يوضع الثلج في كيس بلاستيك أو في منشفة صغيرة.

3- عدم استخدام القطن لتغطية الجرح:

إذا وضعت القطن بشكل مباشر على الجرح الناتج عن الحروق، فإن قطع القطن سوف تلتصق بالجرح، وتصعب عملية تغيير الجرح بعد ذلك، من الأفضل أن تستبدل القطن بالشاش فهو أخف على الجرح.

مخاطر لمس الجرح بيد مكشوفة وفرقعة الفقاعات

4. تجنب لمس مكان الحرق بأيدي مكشوفة:

بما أن الحرق يسبب تلف بعض أو كل طبقات الجلد، فإن لمس مكانه بأيدينا قد يسبب تلوثه أو إصابته بالعدوى نظرا لهشاشة وحساسية الجلد في هذه الحالة، لذلك يُعد لمس أماكن الحروق خطرا وخطأ يجب تجنبه.

5. فرقعة الفقاعات الناتجة عن الحرق:

تنتج عن الحروق الشديدة أو الحروق من الدرجة الثانية فأكثر، فقاعات مليئة بسوائل، ومن الخطأ القيام بفرقعتها، تفاديا لأي عدوى قد يصاب بها المصاب بالحروق.