حادث الشيف غالية.. أول تعليق من ابنتها: «كانت بتشرب قهوة مع بابا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الشيف غالية أو «الست غالية»، كما عرفها الجمهور، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تعرضها لحادث مروري مروع، عقب اصطدامها بسيارة الشيف يسري، بجانب مقر مدينة الإنتاج الإعلامي.

وسرعان ما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بصور ترصد الحادث، التي أبرزت تلفيات في السيارتين دون خسائر بشرية، حيث ظهرت «الست غالية» في موقع الحادث، وتظهر عليها علامات الرعب والإرهاق والصدمة.

أول تعليق من ابنة الشيف غالية

وفي هذا الصدد، كشفت «نور» ابنة الشيف غالية، لـ«هُن»، عن تفاصيل الحادث المروع الذي تعرضت له والدتها، مؤكدة إنها اصطدمت بسيارة الشيف يسري، على الرغم من أنها لم تكن تقود سيارتها حينها: «ماما كانت في العربية فعلًا بعد ما خلصت حلقتها وطلعت من مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن كانت راكنة بتشرب قهوة مع بابا على جنب، وفجأة خبط فيها الشيف يسري، لأنه كان بيفادي حد على الطريق».

حالتها مستقرة ومستنية الأشعة

وعن الحالة الصحية التي تعاني منها الشيف غالية، أكدت ابنتها أنها تعاني فقط من عدة كدمات في الظهر فقط، وفي انتظار الإشعة المطلوبة: «قالولها لو تعبتي إرجعي على المستشفى».

من هي الشيف غالية؟

- تعد أشهر الشيفات المصريات التي تتميز بالطابع الشعبي البسيط.

- من أسرة بسيطة في حي الورّاق، بمنطقة إمبابة، وما زالت تسكن فيه حتى اليوم.

- ترجع أصولها إلى مركز الغنايم بأسيوط.

- توفى والدها خلال حادث في مطلع شبابه.

- بدأت والدتها رحلة الكفاح من بعد والدها، ولديها 7 من الأخوة.

- عملت كطاهية لجيرانها ومعارفها وبعض الأُسر، وذلك لمساعدة زوجها على تدبير نفقات المعيشة، وتوفير حياة كريمة لأولادها.