الامارات | فتاة تونسية تشنق نفسها من أجل شاب مصري

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تونسية تشنق نفسها من أجل شاب مصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدمت فتاة تبلغ من العمر 27 عاما، من مدينة صيادة من ولاية المنستير التونسية، على الانتحار شنقا، حيث تم العثور على جثتها متدلية فوق جدار منزل عائلتها.

وأفاد كاتب عام نقابة السلك المدني بالمنستير، توفيق الشاهر، في تصريح لإذاعة "موزاييك" بأن "الفتاة المنتحرة زارت تونس العاصمة وبالتحديد إلى سفارة مصر للحصول على وثائق تمكنها من السفر إلى مصر لعقد قرانها على شاب مصري تعرفت عليه عبر شبكة التواصل الاجتماعي، إلا أن والدتها رفضت فكرة سفرها واختلفت معها".

وقد تم فتح محضر بحث في الواقعة والتحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية.

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