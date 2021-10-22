الامارات | الفنانة بشرى تظهر للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سير.. صورة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة بشرى تظهر للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سير.. صورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت الفنانة المصرية بشرى، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، لأول مرة بعد الحادث الذي تعرضت له، حيث ظهرت وهي تلف يدها اليسرى بالجبس.

وجاء ظهور بشرى بعدما تعرضت لحادث سير أثناء تواجدها داخل سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة أثناء تصوير أحد المشاهد مع المذيع محمد مكاوي.

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