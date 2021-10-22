يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في ثامن أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

تألقت الفنانة يسرا على السجادة الحمراء في اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بإطلالة أنثوية ناعمة.

وظهرت يسرا ببدلة كت باللون الأسود، بقصة الكرانيش من الأسفل، وبه سلسلة من عند الصدر، ونسقت مع إيشارب مزين برسومات.

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورارات مكونة من حلق، واعتمدت مكياج قوي، وكانت تصفيفة شعرها منسدل على حانبي كتفيها.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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