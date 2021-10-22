بصيحة كت أوت.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في ثامن أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

تألقت الفنانة السورية صبا مبارك على السجادة الحمراء في اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وبإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها.

وطلت بفستان طويل باللون الأوف وايت، بفتحه من عند البطن كت أوت، وبقصة الكتف الواحد(الاوان شولدر).

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورارات مكونة من حلق، واعتمدت مكياج قوي، وكانت تصفيفة شعرها منسدل على حانبي كتفيها.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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