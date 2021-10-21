كيف يتأثر الحمل والإنجاب بالكعب العالي والبناطيل الضيقة؟.. احذري هذا الأمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

داخل اجتماعات السيدات السرية، تتداول الأقاويل والحكايات، ليس فقط ما يتعلق بالموضة والأزياء وحكايات الحب والارتباط، ولكن أيضًا المعلومات والتحذيرات الطبية، التي تتوارثها السيدات وتتناقلها الأجيال، ما بين محاولات للوصول للحقيقة، أو لنقل الشائعات، ليظل الحديث عن الحمل والإنجاب، ومشكلات الخصوبة على رأس اهتمام السيدات في جلساتهن السرية، أو المتداولة على المجموعات الخاصة بهن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

«بلاش الكعب العالي عشان الحمل، بلاش البناطيل الضيقة عشان الحمل»، تحذيرات تطلقها السيدات بين بعضهن البعض، دون سند علمي، زاعمين أن ارتداء الكعب العالي في الأحذية، يؤثر على الحمل، وطريقة الإنجاب، كما أن ارتداء البناطيل الضيقة يؤثر أيضًا على نشاط المبيض وحدوث الحمل.

كيف يتأثر الحمل والإنجاب بالكعب العالي والبناطيل الضيقة؟

الأقاويل المتداولة، أجابت عنها الدكتورة رندا فخر الدين، دكتور النساء والتوليد، والمدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، مؤكدة أن الأمر ليس بالقدر المتداول بين السيدات، لكنه قد يؤثر في بعض الحالات.

وأشارت الدكتورة رندا فخر الدين، خلال حديثها لـ«هن» أن الكعب العالي، المبالغ فيه بالفعل قد يؤثر على الولادة بسبب تأثيره على الرحم: «لو الكعب عالي أوي، والحركة مش مظبوطة، بيقلب الرحم أو يخليه مايل شوية، وده يأثر على طريقة أو نوع الولادة بسبب ميل الرحم».

شروط ارتداء البناطيل الضيقة

أما عن تأثير البناطيل الضيقة على صحة المبيض ونشاطه، فأشارت دكتور النساء والتوليد، المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، إلى أن الأمر نادر للغالية، لأنه لا يحدث إلا إذا كانت البناطيل ضاغطة بشكل يصل للاختناق على مكان المبيض: «وقتها يسبب ألم، وده طبعًا مش بيحصل عشان مفيش واحدة هتخنق نفسها بالشكل ده على الأقل عشان تقدر تمشي».