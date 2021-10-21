سلوك خاطئ تفعله بعض الأمهات أثناء الرضاعة احذريه.. يؤثر على صحة الطفل

القاهرة - سمر حسين - ماما

تقوم بعض الأمهات بسلوكيات دون إدراك خطورتها على الأطفال الرضع، ومنها تصفح الأم الهاتف أثناء الرضاعة الطبيعية، وهو يعد من الأمور الخاطئة التي تقوم بها بعض الأمهات أثناء الرضاعة، بحسب موقع «parenting».

وأثبتت بعض الأبحاث، أن استخدام الهاتف بالقرب من الأطفال أثناء الرضاعة، قد يتسبب في تلف وقصور الحاجز الدموي للمخ بسبب الموجات المنبعثة منه.

رؤوس الرضع تستوعب إشعاعات الهواتف أكثر من البالغين

وتشير الأبحاث إلى أن رؤوس الأطفال الرضع تستوعب إشعاعات وذبذبات الهواتف المحمولة أكثر من البالغين، مما يؤثر في الدماغ وفي الخلايا الحساسة لديهم، التي تكون في مرحلة النمو، ويؤدي إلى بطء نموها وخاصة الخلايا الدماغية.

وأوضحت دراسة بريطانية، أن احتمالات وقوع مشكلات سلوكية لدى الأطفال في سن السابعة تزيد بنسبة 50% بين الأطفال الذين تعرضوا لآشعة الهواتف في الشهور الأولى بعد الولادة.

احتمالية إصابة الطفل بالتوحد نتيجة التعرض بكثرة للموجات الكهرومغناطيسية

ويؤثر تصفح الهاتف سلبا في العلاقة التي تربط الأم بطفلها الرضيع، وتقلل إشباع الطفل من حنان وعطف والدته، كما يزيد من توتر الطفل وقلقه، وأيضا يسبب التهابات بكتيرية في أذن الطفل الرضيع نتيجة تشتت بعض الأمهات عند استخدامها الهاتف النقال خلال الرضاعة، مما يؤدي إلى تسرب الحليب إلى أذن الطفل.

كيف تشغل الأم نفسها وقت الرضاعة الطبيعية

ويمكن أن تشغل الأم نفسها عند الرضاعة بالتحدث والغناء مع الطفل الرضيع، مما يساعد على تحسين العلاقة بالطفل وتنمية مهاراته اللغوية.

ويمكن للأم أن تنظم مواعيد الطعام مع مواعيد رضاعة الطفل، مما يساعد في الحفاظ على معدل الطاقة، ويمكن تناول طبق من السلطة وكوب من الحليب بالعسل وبعض المكسرات والحرص على المواظبة على شرب الماء طوال اليوم وبشكل خاص في وقت الرضاعة الطبيعية.

أخذ قسط من الراحة

وحتى تتمكن الأم من استكمال مهامها، يمكنها أخذ قسط من الراحة خلال الرضاعة الطبيعية، وذلك عن طريق وضعية الاستلقاء على أحد الجانبين التي تكون الوضعية المثلى للقيام بذلك.

ويمكن للأم أثناء الرضاعة ترتيب الأفكار وكتابة قائمة بالاحتياجات والمهام المطلوب إنجازها، كما يمكن للأم ممارسة القراءة إذا كانت إحدى الهوايات المفضلة لها.