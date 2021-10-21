الامارات | «الفردوس النسائية» تكرّم مستكشفي الفضاء الأوائل

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفردوس النسائية» تكرّم مستكشفي الفضاء الأوائل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد «أوركسترا الفردوس»، التي تجمع بين أعضائها 50 موهبة من العازفات الموسيقيات الماهرات، من مختلف أنحاء العالم العربي، لاختتام أسبوع الفضاء في «إكسبو 2020 دبي»، بعرض موسيقي مبهر السبت المقبل، تقدم خلاله مجموعة منوعة من المقطوعات الموسيقية الخلابة المستوحاة من عالم الفضاء، تكريماً لمستكشفي الفضاء الأوائل، تتضمن معزوفة خاصة بألحان جديدة للموسيقار الحائز جائزتي الأوسكار والغرامي، إيه آر رحمان. ستستضيف حديقة «اليوبيل»، بدءاً من السابعة بعد غدٍ، عازفات «أوركسترا الفردوس» اللواتي سيقدمن معزوفاتهن الساحرة والفريدة من نوعها، واحتفاء بثقافة المنطقة وتنوعها.

وتضم الفرقة، بقيادة المايسترو ياسمينا صبّاح، عازفات من 23 جنسية مختلفة، تراوح أعمارهن بين 16 و51 عاماً، لتبيّن أن عالم الموسيقى متاح للجميع ومن أجل الجميع.

خلال العرض الموسيقي ستقدم «أوركسترا الفردوس» مجموعة منوعة من الألحان، أحدها مستلهم من أعمال الفيلسفوف الألماني فريدريك نيتشه، إضافة لمجموعة خلابة من الألحان الموسيقية الخاصة بعدد من الأفلام الكلاسيكية التي تدور حول الفضاء، مثل «حرب النجوم» و«إي تي» و«مغامرة على الأرض» ومقطوعة «بلاديو» لكارل جينكينز، والسيمفونية الخامسة لبيتهوفن، فيما سيختتم الحفل بأبهى طريقة ممكنة، عبر عزف أحدث المقطوعات الموسيقية من تأليف الموسيقار الكبير إيه آر رحمان، المشرف على الأوركسترا، التي ابتكرها خصيصاً لتكريم مستكشفي الفضاء الأوائل وتحمل عنوان «الأمل»، وهو الاسم المستلهم من بعثة «الأمل» أول بعثة فضائية عربية تتجه لاستكشاف المريخ، لتكون هذه المعزوفة المنتظرة بمثابة أجمل ختام لأسبوع الفضاء في «إكسبو 2020».

يقول الموسيقار إي آر رحمان: «معرفة المجهول نوع من السعي وراء الحياة. وعبر استكشاف الفضاء نحن نستكشف أنفسنا».

«الحفل يتضمن معزوفة (الأمل)، التي استلهم اسمها من أول بعثة فضائية عربية تتجه لاستكشاف المريخ».

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