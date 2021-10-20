انتقادات لـ رضوى الشربيني بعد ظهورها في الجيم بالمكياج.. وطبيبة تحذر الفتيات (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«هل يمكن ممارسة التمارين الرياضية بالمكياج؟»، سؤال تطرحه بعض الفيتات عند الاستعداد للتوجه إلى صالات الجيم، حيث تحرص بعضهن على الظهور بكامل أناقتهن، مع الاستعانة بمستحضرات التجميل، سيرا على نهج المشهورات، اللائي يضعن المكياج أثناء أداء التمارين داخل صالات الجيم، بهدف الظهور بأفضل صورة ممكنة.

رضوى الشربيني في الجيم بالمكياج

خلال الساعات القليلة الماضية، شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمقطع فيديو جديد، يستعرض ممارستها التمارين الرياضية داخل «الجيم».

وظهرت رضوى الشربيني، تؤدي بعض التمرينات، بملابس رياضية كاجوال باللون الأسود، مع مكياج كامل، ما دفع المتابعين لتوجيه الانتقادات لها عبر التعليقات، إذ كتبوا: «ليه المكياج الكامل»، «غلط تدربي بكل المكياج ده»، و«ليه عاملة كده بكل المكياج ده».

استشاري تحذر من وضع المكياج بالجيم

حذرت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، من وضع المكياج على طريقة رضوى الشربيني، خلال ممارسة التمارين الرياضية سواء في المنزل أو داخل صالات الجيم، مؤكدة أنها تضر البشرة بشكل كبير.

وتوضح «سند» في تصريح لـ«هن»، أن «التمارين تتسبب في زيادة العرق، وطبيعي مسامات البشرة توسع، فيدخل المكياج بعمق أكبر للبشرة»، متابعة: «محدش يعمل كده، لأنها هتسبب الحساسية وظهور الحبوب والبقع، بسبب المواد المضرة في مستحضرات التجميل».

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ40

دائما ما تشارك الإعلامية رضوى الشربيني، متابعي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بتفاصيل من حياتها الشخصية، منها احتفالها أواخر الشهر الماضي، بعيد ميلادها، إذ نشرت صورتين عبر حسابها على «فيسبوك»، ظهرت خلالهما بملابس باللون الأسود، وتحمل تورتة شكولاتة سوادء اللون، بدرجة داكنة للغاية، دون عليها كلمة «بلوك» باللغتين العربية والإنجليزية.

وكتبت رضوى الشربيني، على الصورتين تعليقا تضمن الكشف عن سنها: «خلاص كده النهاردة تميت 40 سنة، وشكلي كبرت، بجد لكل أهلي وأصحابي وحبايبي شكرًا على كل كلمة وكل معايدة ورسالة وتليفون، أنتم أحلى حاجة في الدنيا».