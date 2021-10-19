بفستان جريء.. داليا شوقي تتألق على الرد كاربت في خامس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

تألقت الفنانة داليا شوقي على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدوراته الخامسة، بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها.

وظهرت بفستان قصير جريء بمزيج من اللونين الأبيض والأسود، وبه فتحة حرف الـv كبيرة من عند الصدر، وبه كرانيش من الأسفل، يشبه بدلة الباليه، ونسقت معه صندل بكعب عال باللون الأسود.

واعتمدت مكياجاً ترابياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.