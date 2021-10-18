أبرز 10 إطلالات لنجمات الفن في رابع أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تصوير_علاء أحمد

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن التي خطفت الأنظار خلال حضورهن اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونستعرض لكم أبرز ١٠ لقطات خلال السطور التالية:

مايان السيد:

وطلت الفنانة مايان السيد بفستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة المرفوع لأعلى.

نسرين طافش:

وطلت نسرين بفستان طويل كت باللون الأحمر، متعدد الأدوار ومزود بحزام باللون الأحمر عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

وارتدت الفنانة رانيا يوسف فستان كت باللون الأسود منفوش من أسفل، نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

تارا عماد:

تألقت الفنانة تارا عماد بإطلالة مختلفة على السجادة الحمراء، مرتدية جيب فوق الركبة، وتوب باللون الأزرق الغامق مزود بجيوب عند الصدر، كما اعتمدت تسريحة الشعر الملموم والمرفوع، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

أروى جودة:

طلت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأزرق، تميز قصته بوجود فتحة ساق جريئة، ومكشوفا عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، كما نسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي.

بسنت شوقي:

وظهرت الفنانة بسنت شوقي بجامبسوت فضفاضة باللون الأسود، مزودة بكاب بنفس اللون.

جورجينا طواف:

وارتدت جورجينا فستان باللوني الكافيه والأوف وايت بقصة الكب، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الفضي.

ثراء جبيل:

وتألقت الفنانة ثراء جبيل بفستان باللون الأسود مزود بأكمام طويلة وبفتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

سارة عبد الرحمن:

وارتدت سارة فستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر بقصة الكب، ونسقت مع الإطلالة حذاء وكلاتش بنفس لون الفستان، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الكعكه، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

بشرى:

ظهرت الفنانة بشرى مرتدية فستان أبيض يحمل تصميمًا قريبًا من الصيحة الفرعونية، مكشوفًا من الاكتاف وتوسطه تطريزات ذهبية على منطقة الوسط والصدر، واعتمدت بشرى تسريحة شعر انسيابية، فاختارت أن تتركه منسدلًا على ظهرها، كما اختارات مكياجًا ألوانه تتماشى مع الإطلالة.

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