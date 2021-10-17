جامعة هارفارد: السيدات الأكثر إصابة بحصوات المرارة لـ8 أسباب

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت إحصائية قامت بها جامعة هارفارد، عن إصابة أكثر من 25 مليون شخص بحصوات المرارة في الولايات المتحدة، والنسبة الأكبر من حالات الإصابة نسبت إلى السيدات، حيث وصل معدل الإصابة بينهن من 65% إلى 75%.

ولا يعرف أكثر المصابين بحصوات المرارة في بداية إصابتهم، حيث تبدأ الأعراض بشكل صامت، وبعد ذلك تبدأ في الظهور تدريجيا، وذلك عندما تبدأ الحصوة بالمرور من القناة الصفراوية، أو تؤدي إلى انسدادها.

السيدات الأكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة

وكشفت «هارفارد» عن أسباب زيادة معدل إصابة السيدات عن الرجال بـ حصوات المرارة للأسباب التالية:

الهرمونات الأنثوية التي تفرز عند النساء.

الحمل.

التقدم في العمر.

السمنة.

مرضى السكري.

إصابة الحبل الشوكي.

حركية الأمعاء.

عوامل وراثية.

أعراض الإصابة بحصوات المرارة

ومن أبرز أعراض الإصابة بحصوات المرارة ما يلي:

ألم شديد في المنطقة العلوية والجزء الأوسط أو الأيمن وأسفل القفص الصدري، ويكون ألمًا عميقًا.

غثيان وقيء، ويقل الألم باسترخاء المرارة.

التهاب المرارة الحاد.

التهاب البنكرياس.

التهاب القنوات الصفراوية في الكبد.

طرق تجنب الإصابة بحصوات المرارة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن الشاذلي، استشارى الأمراض الباطنية، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السكر، طرق الوقاية من حصوات المرارة، وهي كالتالي:

الحد من تناول الوجبات السريعة والغنية بالبروتين والدهون، وتقليل نسبة الكولسترول.

ممارسة التمارين الرياضية.

استخدام المكملات الغذائية في حالة نقص أوميغا 3، والفيتامينات المهمة.

طرق علاج حصوات المرارة

وتابع«الشاذلي» موضحًا الأساليب الطبية المتبعة لعلاج حصوات المرارة، مشيرًا أنها تحدد طرق العلاج بناءً على حجم الحصوة وعددهم، والآلام المصاحبة للحصوات، وفي حالة تدهور الحالة يتم العلاج بالتدخل الجراحي لإزالة المرارة، أو باستخدام المنظار الجراحي.